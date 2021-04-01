Kredi kartı kullanımı arttı, bankalar aidata zam yaptı!

Pandemide kredi kartı kullanımı artarken, bankaların aidatlarda yaptığı ortalama yüzde 20’lik artış isyan ettirdi. Vatandaşlar kredi kartı aidatlarının bu denli artırılmasının önlenmesini isterken; "BDDK ve Bankalar Birliği konuya el atmalı. Burada bir standart da yok. Bu aidat neye karşı alınıyor" dedi.