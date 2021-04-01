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Kredi kartı kullanımı arttı, bankalar aidata zam yaptı!

Kredi kartı kullanımı arttı, bankalar aidata zam yaptı!
01.04.2021 10:22
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Pandemide kredi kartı kullanımı artarken, bankaların aidatlarda yaptığı ortalama yüzde 20’lik artış isyan ettirdi. Vatandaşlar kredi kartı aidatlarının bu denli artırılmasının önlenmesini isterken; "BDDK ve Bankalar Birliği konuya el atmalı. Burada bir standart da yok. Bu aidat neye karşı alınıyor" dedi.


Pandemiyle birlikte kredi kartı kullanımı artarken; bankaların aidatlarda yaptığı artış da isyan ettirdi. Bankalar kredi kartı aidatlarının tutarında bu yıl yüzde 20 seviyesinde artış yaptı.



Öğrenciler için sunulanlar hariç yıllık kredi kartı aidatları 30 lira ile 300 lira arasında değişirken; bu artış nedeniyle pek çok tüketici aidatsız kart talep etmeye başladı.


Ceplerde 75.7 milyon kredi kartı bulunuyor. Ortalama 150 liradan hesaplandığında kart geliri 11.3 milyar lirayı buluyor. Vatandaşlar kredi kartı aidatlarının bu denli artırılmasının önlenmesini isterken; "BDDK ve Bankalar Birliği konuya el atmalı. Burada bir standart da yok. Bu aidat neye karşı alınıyor" dedi.


TÜKETİCİ NE YAPABİLİR?
Tüketici Kanunu'nun 31'inci maddesi gereği bankanızın size ücretsiz kredi kartı sunması gerekiyor. Bankanıza başvurup size bir kredi ücretsiz kart sunmasını ve şimdiye kadarki aidat ücretlerinin iadesini isteyebilirsiniz. Eğer kabul edilmez ise tüketici hakem heyetine e-Devlet'ten başvurabilirsiniz.


BANKAYI ARAYIN!
Kart kullanıcıları, bankayı arayarak 'Kartımı kapatacağım' tehdidinde bulunduğunda da aidat ücretleri hesaba geri yatırılabiliyor. Pek çok tüketici, bu tehdidin işe yaradığını belirtiyor.

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