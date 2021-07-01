Kredi kartı kullananlar dikkat! Altın, mobilya, beyaz eşya, TV alımında kredi kartı taksit sayısı değişti

Kredi kartı kullanan herkesi yakından ilgilendiriyor. BDDK tarafından kredi kartı taksit sayıları hakkında yeni bir düzenleme yapıldı. Mobilya, beyaz eşya, altın ve televizyonda taksit sınırları düşürüldü. Ayrıca taşıt kredilerinde vade sınırları da aşağıya çekildi. Peki, Kredi kartı taksitleri ne kadar oldu? Altın, beyaz eşya ve TV alımında kredi kartı taksit sayıları nedir? Bununla birlikte taşıt kredilerinde de vade sayıları indirildi. Buna göre nihai fatura değeri yüz yirmi bin Türk Lirası ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade sınırı altmış aydan kırk sekiz aya indirildi.