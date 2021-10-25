Kredi faizlerinde yüzler gülecek! 1,29 müjdesi geldi! 3 kamu bankası Konut Kredisi faiz oranlarını indirdi!

Kamu bankalarından gelen faiz indirimi müjdesi vatandaşın yüzünü güldürdü. Üç kamu bankası tarafından aktarılan son bilgiye göre, konut kredileri faiz oranlarında 26 Ekim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1,29 faiz oranı uygulanacak. Gelen bu müjdeli haberin sonrasında ev ve araba almak ya da nakit ihtiyacını karşılamak üzere kredi çekecek olanlar banka banka taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranlarını bankalar resmi internet siteleri üzerinden takip ediyor. Faiz indirimi kararı A Haber canlı yayınına uzman isimler tarafından değerlendirildi. İşte Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem ve KONUT-DER Başkanı Altan Elmas'ın konuya dair çarpıcı açıklamaları...