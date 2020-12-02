Koronavirüsün baş düşmanı! Karnabahar fiyatları uçuşa geçti

Bursa ovalarında bolca ekilen karnabaharın fiyatları uçuşa geçti. 2 ay önce hayvanlara yem olarak verilen karnabaharlar şimdi tarlada 8-10, pazarda 10-12 liradan alıcı buluyor. Korona virüsle mücadele için doğal beslenmek isteyenlerin ilgisi ve ekimin istenen seviyede olmaması fiyatların yükselmesine sebep olarak gösteriliyor.

Bursa ovalarında bolca ekilen karnabaharın fiyatları uçuşa geçti.

2 ay önce hayvanlara yem olarak verilen karnabaharlar şimdi tarlada 8-10, pazarda 10-12 liradan alıcı buluyor. Koronavirüsle mücadele için doğal beslenmek isteyenlerin ilgisi ve ekimin istenen seviyede olmaması fiyatların yükselmesine sebep olarak gösteriliyor.

Eylül ayında ilk hasatları toplanan karnabahar bundan 2 ay önce tarlada 2 liradan satılıyordu. İlk erkenci çeşitler bitip ikinci çeşitlerin hasadı havaların soğumasıyla birlikte 15 gün gecikince karnabahar karaborsaya düştü. 2 ay önce tarlada tanesi 2 liraya satılan ürün şimdi tarlada 8 ila 10 lira arasında alıcı buluyor.

Karnabahar az olunca pazarcılar da satacak ürün bulmakta güçlük çekiyor. Tarlada küçük olanlar 5 liradan satılırken, bu ürünler pazarda 8 ila 10 liradan satılıyor. Büyük boylar tarlada 8 ila 10 liradan satılırken, bu boylar pazarda 10 ila 12 liradan alıcı buluyor.

Bu yıl ikinci hasadın geciktiğini ifade eden üreticiler, "İki ay önce karnabahar tarlada 2 liradan satılıyordu. 15 gün önce olması gereken ürünler soğuk havalardan dolayı olmadı. Böyle olunca ürün değerlendi. Koronavirüse karşı doğal beslenmek isteyenler de tercih ediyor. Karnabaharı tarlada 8 ila 10 liradan satıyoruz" dedi.

Bursa Tuzpazarı'nda tezgâh açan pazarcı esnafı ise, "2 ay önce tezgâhta karnabahar 5 liradan satılıyordu. Şimdi ürün olmadığı için 10 ila 12 liradan satılıyor. Ürün olmadığı için fiyatlar yükseldi. Önümüzdeki günlerde bollaşmaya başlayınca fiyatlar düşer" şeklinde konuştu.

İŞTE KARNABAHARIN FAYDALARI

Uzmanlar karnabaharın faydalarını ise şöyle sıralıyor:

"Sindirimi düzenler, zararlı bakterileri vücuttan atar.

Yüksek oranda A vitamini içerir. Sinir sistemindeki hücreleri yeniler. Stres ve depresyon riskini azaltır.

Karnabahar suyu beyin sağlığını korumaktadır. Regl sancılarına iyi gelir. İdrar yolu enfeksiyonlarını iyileştirir"