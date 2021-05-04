Kilosu el yakıyor! Pandemide arı sütü çılgınlığı! Kilosu 8.000 TL

Coronavirüs salgınıyla birlikte arı sütü, doğal ürünlerle beslenmek, bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşların gözdesi haline geldi. Bursa'da arı sütü üreticiliği yapan Mehmet Durgut ve Metin Kaya, bu yılın ilk hasadını yaptı. Binbir zahmetle elde edilen arı sütünün fiyatı ise cep yakıyor. Bağışıklığı güçlendiren ve faydaları saymakla bitmeyen bu besinin kilosu 8 bin liradan satılıyor.

Coronavirüs salgınıyla birlikte arı sütü, doğal ürünlerle beslenmek, bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşların gözdesi haline geldi.



Bursa'da arı sütü üreticiliği yapan Mehmet Durgut ve Metin Kaya, bu yılın ilk hasadını yaptı.

Binbir zahmetle elde edilen arı sütünün fiyatı ise cep yakıyor.

Bağışıklığı güçlendiren ve faydaları saymakla bitmeyen bu besinin kilosu 8 bin liradan satılıyor.

Arı sütünü gram gram sağdıklarını ifade eden Mehmet Durgut, "Bu yıl 150 kovanla arı sütü üretimine başladık. 150 kovan arıdan günlük 1 kilo süt üretimi yapıyoruz.

Coronavirüs sürecinde yoğun talep var, tüm stoklarımızı sattık. Yurt dışından da talep büyük, kilosunu 8 bin liradan satıyoruz" dedi.