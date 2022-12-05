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Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekonomistleri Ali Babacan'ın ekibi çıktı: Bu kişiler CHP'li değil ki

Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekonomistleri Ali Babacan'ın ekibi çıktı: Bu kişiler CHP'li değil ki
05.12.2022 13:26

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'İkinci Yüzyıl Vizyonu' adı altında etrafına topladığı danışmanlarla yaptığı konferans toplantısı fiyaskoyla sonuçlanırken söz konusu isimlere ilişkin yeni detaylar da gün yüzüne çıkıyor. Salona gelmeye bile tenezzül etmeden videokonferans yöntemi ile sunum yapan ekonomistlerin DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın ekibinden olduğu ortaya çıktı. Ali Babacan Daron Acemoğlu, Hakan Kara, Refet Gürkaynak'ın ismini sayarak bağlantılarını açıkladı ve "CHP’li olmuş isimlerden değil ki" ifadelerini kullandı.

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