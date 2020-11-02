Kayıt dışı çalışmaya karşı kritik hamle! Artık SMS ile haber verilecek...

İşverenler, işçiler veya kendi hesabına çalışanlar özellikle vergi, sigorta primi vb. mali yükümlülüklerden kaçınmak, bürokratik işlemlerden kurtulmak amacıyla kayıt dışı ekonomik faaliyette bulunmakta ve elde ettikleri geliri kayıt dışında bırakmaktadırlar. Bu anlamda kayıtdışı çalışmayla mücadele için primlere yakın takip geliyor. Cumhurbaşkanlığı 2021 Yıllık Programı’na göre, özel sektörde çalışan sigortalıların prime esas kazancının bir önceki aya göre yüzde 20 ve üzerinde azalması durumunda bilgilendirme amaçlı kısa mesaj gönderilecek. Programa göre, özel sektörde çalışan sigortalıların prime esas kazancının bir önceki aya göre yüzde 20 ve üzerinde azalması durumunda kendisine bilgilendirme amaçlı kısa mesaj gönderilecek.

Tüm çalışanları çok yakından ilgilendiriyor. Artık yapılamayacak. Özellikle özel sektör çalışanlarının mağdur olmasının önüne geçilecek. Yeni bir adım atılıyor. SMS ile haber verilecek. İşveren bunu yapamayacak. Kayıtdışıyla mücadelede edilecek. Özel sektörde çalışan sigortalılara prime esas kazanç bir önceki aya göre yüzde 20 ve üzerinde azalırsa kısa mesaj gidecek.Yatırım teşvik belgeli yatırımcılara sunulacak Hazine taşınmazı sayısının artırılmasının öngörüldüğü programa göre, teşvik belgeli yatırımcılara arz edilmek üzere 20 milyon metrekare Hazine taşınmazı için de hazırlık yapılacak.

Dijital para...



Yatırım teşvik belgeli yatırımcılara sunulacak Hazine taşınmazı sayısının artırılmasının öngörüldüğü programa göre, teşvik belgeli yatırımcılara arz edilmek üzere 20 milyon metrekare Hazine taşınmazı için de hazırlık yapılacak.





Geçici işçilerin prim ödemeleri ise hasat dönemlerine göre düzenlenecek. Kısmi çalışmanın yanı sıra esnek çalışma biçimleri için mevzuat çalışması gerçekleştirilecek.



Blok zincir tabanlı dijital merkez bankası parası uygulamaya konulacak. Merkez Bankası, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve TÜBİTAK işbirliğinde hayata geçirilecek proje ile Merkez Bankası Sayısal Parası (MBSP) projesinin konumlanmasına yönelik karar alınacak. Bu kapsamda, anlık ödeme sisteminin yaygınlaştırılması için katman servisleri geliştirilecek ve TR karekod ile ödeme akışları hizmete geçirilecek.



Bilgi ve iletişim teknolojilerine, altyapılarına yönelik tehditlere ilişkin siber istihbarat paylaşım ağı kurulacak.





Projeler için tahvil



Kamusal ve özel nitelikli varlık ve projelere dayalı, ortaklık temelli menkul kıymet enstrümanları geliştirilecek. Kamu özel işbirliği projelerinin finansmanında, kredi piyasalarının yanı sıra sermaye piyasaları da araç olarak kullanılacak.



Bu kapsamda uluslararası toplantılarda da söz konusu projelerin finansmanında tahvil ihracı gibi alternatif araçların da borç üstlenimine tabi olabileceği konusunda bilgi verilecek.

Kayıt Dışı İstihdam Nedir

İşverenler, işçiler veya kendi hesabına çalışanlar özellikle vergi, sigorta primi vb. mali yükümlülüklerden kaçınmak, bürokratik işlemlerden kurtulmak amacıyla kayıt dışı ekonomik faaliyette bulunmakta ve elde ettikleri geliri kayıt dışında bırakmaktadırlar

Kayıt Dışı İstihdama Neden Olan Etkenler

1) Mali ve Ekonomik Nedenler

• Rekabet etmek için maliyetleri azaltma isteği,

• Esnek çalışma biçimleri,

• Enflasyon gibi ekonomi değişmeler,

• Gelir dağılımın adaletsiz olması,

• İşsizlik,

• Küçük ve orta ölçekli işletmelerin genel ekonomi içerisindeki payının yüksek olması.

2. Hukuki Nedenler

• Yasaların basit ve açık olmaması,

• Çalışanların bu konudaki hak ve yükümlülüklerini bilmemesi,

• Cezaların caydırıcı olmaması.

3. Sosyal ve Kültürel Nedenler

• İşgücünün eğitim düzeyinin düşüklüğü,

• İşsizlik korkusu,

• Sosyal güvenlik konusundaki bilinç yetersizliği.

KAYNAK: Milliyet