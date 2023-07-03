Kato'daki petrol keşfi Gabar'dan 5 kat fazla: "Gözün aydın Türkiyem"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda Türkiye'nin enerji politikalarında Berat Albayrak döneminde atılan bağımsızlık adımların karşılığı güçlü şekilde almaya devam ediyor. Terörden temizlenen Gabar ve Cudi'nin ardından Kato Dağı'nda da sondaj çalışmaları başladı. Uzman isimler mevcut rezervin Gabar'da bulunandan 5 kat fazla olduğunu belirtti. 3. keşifle birlikte bölgede bulunan petrol rezervinin değeri milyar dolarları bulmuş durumda.

KATO'DA YENİ KEŞİF | VİDEO İZLE

KATO DAĞI'NDAKİ PETROL GABAR'DAN 5 KAT FAZLA

Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat, "Kato Dağı'ndaki petrol, Gabar'da bulduğumuzdan kat kat fazla... En az 5 kat." ifadelerini kullandı. Şırnak'taki siyaset konuşulmadığını belirten Donat, "Buralarda... Şırnak'ta, İdil'de, Cizre'de, Beytüşşebap'ta, Uludere'de, Güçlükonak'ta... Siyaset konuşulmuyor. CHP'nin iç çekişmeleri... Kemal Kılıçdaroğlu, istifa edecek mi?.. Ekrem İmamoğlu ne yapacak?.. "Hayır, bunlar da bölge halkının gündeminde yok." Sıcak gündem... Konuşulan tek konu... "Petrol."" diyerek kentin gündeminde petrolün yer aldığının altını çizdi.

ŞIRNAK

Duyanlara, duymayanlara... Merak edip, soranlara..."Sondaj kulesinden" sesleniyorum:





750 personel... 120 iş makinesi... 7/24 mesai... Şırnak bölgesinde, günde 12 bin 350 varil petrol çıkarılıyor.

TPAO Bölge Müdürü Oğuz Şahin dedi ki:

- Hedef, 2 yılda 100 bin varil... Gece gündüz çalışıyor ve hedefe koşuyoruz.



ŞENAY AYBÜKE YALÇIN

Çorum'un Osmancık ilçesinde doğdu... 1994.

Müziği seviyordu... Öğretmen olmak istiyordu.

Necmettin Erbakan Üniversitesi... Müzik Öğretmenliği bölümünden mezun oldu.

2016... Batman... Kozluk ilçesi... Çok Programlı Anadolu Lisesi'ne atandı... Okulun izci lideriydi.

Ve... 9 Haziran 2017... Öğrencilerinin karnelerini verdi.

5 arkadaş araçla yola çıktılar.

PKK... Alçakça saldırı... 23 yaşındaki taze fidan... Şenay Öğretmen... Ağır yaralı olarak kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesi'nde... Şehit oldu, melek oldu, kanatlandı, uçtu gitti.

Şırnak... Gabar Dağı... Türk mühendis ve işçileri kar, yağmur demediler... Çalıştılar... Ve mutlu son:

2 bin 771 metre derinlikte petrolü buldular.

Şimdi... Günde bin 250 varil üretim yapılıyor.

Kuyunun adını mı sordunuz?

"Şehit Aybüke Yalçın-1."

Işıklar içinde uyu, yüce Peygamberimizin komşusu şehidim... Aybüke Öğretmenim.

***

"BİSMİLLAH... HAYIRLI OLUR İNŞALLAH"

Uzatmalı Kurban Bayramı... Kimi Bodrum'a aktı, kimi Karadeniz'e.

Şırnak'ta... Gabar'da, Kato'da ise... Mühendisler... Ustalar... İşçiler... Bayramı, "sondaj kulelerinde... Petrol kuyularında" geçirdiler.

"Sahada" yatıp kalktılar... Konteynerlerde.

Kule mühendisi İbrahim Hakkı Çeçen, "Siz misafirsiniz" dedi ve... Kendi evini (konteyner) bize verdi.

Buraları görmek şart... İnsan heyecanlanıyor.

Yeni sondajlar yapılıyor.

Sondajın başlamasına, "sıfat" deniliyor.

Önce kurban kesiliyor.

Ve... Mühendisler... Ustalar... İşçiler... Bir ağızdan... Sesler yükseliyor... Dağlardan yankılanıyor:

- Bismillah... Hayırlı olur inşallah.

Sondaj başlarken... Gözler nemleniyor.

Petrole ulaşılınca ise... Bir başka manzara... Sevinç gözyaşları ve 3 yine kurban.

***

NEREDEN NEREYE

Şırnak'ta oteldeyiz... Şehri-i Nuh Otel... Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş ve TPAO Bölge Müdürü Oğuz Şahin ile birlikteyiz.

Otel, Şırnak dağlarında petrolün bulunmasıyla birlikte canlanmış.

Gelen giden çok.

Odalar yenilenmiş... 5 yıldız konforu.

Bizleri gören çok kişi yanımıza geldi.

Kimi doktor, kimi ilaç firması temsilcisi, kimi sanayici, kimi çiftçi.

Uzun uzun sohbet ettik.

Dün... Bu coğrafyada, terör konuşuluyordu... Şırnak denilince akla terör geliyordu.

Bugün... Petrol konuşuluyor... Bölge insanı mutlu ve huzurlu... Yüzler gülüyor.

***

DESTAN

Şırnak bölgesinde... Gabar Dağı'nda... Beytüşşebap ilçesindeki, 2 bin 950 rakımlı Kato Dağı'nda... Tam 11 "kule" var.

Petrol arama kuleleri.

Sondaj... Hız kesmeden devam ediyor.

Bu coğrafyada... 125 kilometrelik bir alanda... Yerin derinliklerinde petrol var.

Bize... Arazide brifing veriliyor.

Uzmanlarımız... Mühendislerimiz... Gururla anlatıyorlar:

- 11 kule ile kuyu kazıyoruz... Petrol kuyusu... Bu sahada tam 100 kuyu kazacağız... Hazırlıklarımız sürüyor.

TPAO... Yerli ve milli kuruluşumuz... Destan yazıyor.

Unutmadan... Mühendisimiz, "Sevineceğiniz bir haber" diyerek, sondaj haritalarını önümüze seriyor... Ve Kato Dağını işaret ederek müjdeyi veriyor:

- Kato Dağı'ndaki petrol, Gabar'da bulduğumuzdan kat kat fazla... En az 5 kat.

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DAĞLAR DAĞLAR

Gabar Dağı... Rakım bin 800.

Yükseklerde ormanlar... Meşe... Ardıç... Kuşlar... Çiçekler... Manzara, dünya harikası.

"Ekipten" ayrılıp biraz dolaşmak istiyoruz... Dağlara doğru.

Hemen uyarılıyoruz:

- Sakın ha!... Arazi mayınlı.

Güvenlik güçleri bölgede duruma hâkim... Kuş uçurulmuyor.

Petrol sahasında, bin 200 güvenlik görevlisi... 7/24 nöbette.

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BEYTÜLŞEBAP... VE ÇİFTE BAYRAM

Dağdayız... Telefonumuz çalıyor. Karşımızda Habip Aşan... Beytüşşebap Belediye Başkanı.

"Bekliyoruz" diyor:

- Faraşin yaylasını biliyorsunuz.

Bilmez olur muyuz?.. Yemyeşil... Her şey organik... Topraktan bereket fışkırıyor.

Habip Aşan... "Şimdi bereket katlandı" diyerek konuşmasını sürdürüyor:

- Faraşin yaylasında petrol bulundu... Bölge bayram yapıyor.

Sadece Beytüşşebap'ta değil, bu coğrafyanın tamamında çifte bayram mutluluğu var... Kurban Bayramı... Petrol bayramı.

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KUMANDA ODASI

Şırnak'ta "nerelerde" sondaj yapılıyor?.. Yerin altında "kaç metreye" inildi?.. Petrol çıktı mı?.. Çıktıysa "kalitesi" nedir?

Soruları çoğaltabilirsiniz.

Petrol sahasında hangi mühendis nerede çalışıyor?

İş makineleri hangi noktalarda?

Hepsi... Her şey... Şırnak'taki kumanda odasında otomatik olarak kontrol altında... Ekranda... Dakika dakika, Gabar'daki ve Kato'daki, "bilgi ağı... Bilgi bankası" doğrudan Ankara'ya bağlı... TPAO'daki kumanda odasına.

Gabar'da, Kato Dağında ne yapılıyorsa, anında TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin biliyor... İzliyor.

Genel Müdür, Amerika'ya gidebilir... Veya bir başka ülkeye.

Yine "petrol sahasını" bilgisayarının ekranından takip edebilir... "Operasyonları" binlerce kilometre uzaktan yönetebilir.

Rüya gibi... Uzay üssü gibi... Etkilenmemek, gurur duymamak mümkün değil.

***

YARIN... YİNE BURADAYIZ

Bitmedi... Cudi Dağı... Namaz Dağı... Kel Mehmet Dağı... Kato Dağı... Gabar Dağı... Faraşin Yaylası... Dağ yolları... Vadiler... Akarsular...

Evet... Petrol sahasından anlatacağımız daha çok şey var.

Buralarda... Şırnak'ta, İdil'de, Cizre'de, Beytüşşebap'ta, Uludere'de, Güçlükonak'ta... Siyaset konuşulmuyor.

CHP'nin iç çekişmeleri... Kemal Kılıçdaroğlu, istifa edecek mi?.. Ekrem İmamoğlu ne yapacak?.. "Hayır, bunlar da bölge halkının gündeminde yok."

Sıcak gündem... Konuşulan tek konu... "Petrol."