Kartal Yenilenebilir Enerji halka arz ne zaman? Talep toplama tarihi açıklandı mı?

Kartal Yenilebilir Enerji halka arz ne zaman? Sorusu yatırımcılar tarafından merak edilerek araştırılmaya başlandı. Şirketin halka arz yatırımcıları heyecanlandırırken Kartal Yenilenebilir Enerji Halka arz ne zaman sorusu da merak ediliyor. Peki, Kartal Yenilenebilir Enerji halka arz hangi bankalar? Kartal Yenilenebilir Enerji halka arz borsa kodu, kaç lot verir? İşte tüm detaylar!

KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM HALKA ARZI NE ZAMAN?

Her bir pay için 8 TL fiyattan gerçekleştirilecek halka arzın talep toplama tarihi ise 9-12 Temmuz.

KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM HİSSE FİYATI NE KADAR?

Halka arz, 8,00 TL sabit fiyattan gerçekleştirilecek olup, 10.000.000 TL nominal değerli paylar sermaye artırımı, 5.000.000 TL nominal değerli paylar ortak satışı yoluyla olmak üzere toplam 15.000.000 TL nominal değerli payın halka arz edilmesiyle halka açıklık oranı %27,3 olacaktır.

KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ HALKA ARZ HANGİ BANKALAR?

Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş, A1 Capital'in sitesinden yayınladığı taslak izahname ile halka arz başvurusunu duyurdu. Kartal Yenilenebilir Enerji halka arz oluyor, çıkarılmış sermayesinin yüzde %27,27'sine karşılık gelen 10 milyon TL nominal değerli payların ve 5 milyon TL nominal değerli ortak paylarının halka arz edilmesi planlanıyor.

KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ KİMİN?

Kartal Yenilenebilir Enerji, Hun Holding'in iştiraki olup şirket, yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimi, inşaat, gayrimenkul yatırımları, yurt-konaklama hizmetleri, tarım ve balıkçılık ana iş kollarında faaliyet göstermektedir.

HUN HOLDİNG HAKKINDA

Hun Holding, Türkiye'de kurulu toplam 110 megavat büyüklüğündeki güneş enerjisi santrali portföyüne erişmiştir. 10 megavat biyokütle enerji santral projesi ise Hun Holding'in heyecanla yürüttüğü yatırımıdır. Ukrayna'da 7 megavat güneş enerjisi santrali projesi 2019 yılı son çeyreğinde faaliyete alınmıştır. Hun Holding, ortaklığı bulunan toplam 36.9 megavat büyüklüğündeki hidroelektrik santralleri ile enerji portföyünü zenginleştirmiştir.

Hun Holding, yenilenebilir enerji alanındaki güçlü varlığına ek olarak, başta Koray Şirketler Topluluğu olmak üzere bünyesindeki şirketler ile müteahhitlik ve gayrimenkul geliştirme alanlarında da gurur verici başarılara imza atmıştır. Güçlü olduğu sektörlere ek olarak, tarım, balıkçılık, eğitim ve yurt işletmeciliği gibi yeni sektörlere de adım atmış ve portföyüne katkı sağlayabilecek alanlarda büyümeye devam etmektedir.

Hun Holding, yenilenebilir enerji yatırımlarında düzenli ve sürdürülebilir satış geliri ve karlılık hedefleri ile faaliyetlerine devam ederken, yeni teknolojilere ve inovasyona ağırlık veren iş yaklaşımı ile yurt içinde ve yurt dışında yeni iş fırsatları ile büyümeyi hedeflemektedir.