Karadeniz'den yeni rezerv müjdeleri yolda mı? Türkiye'nin altın rezervi ne kadar?

Son dakika... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Dönmez, Karadeniz'den gelecek olası müjdelere ilişkin "Cumhuriyetimizin 100. yılında keşfettiğimiz gazı vatandaşımızla buluşturmak istiyoruz. Yeni haberle ilgili Haziran ayını bekleyelim. Yapılan çalışmalar Haziran ayında tamamlanmış olur. Filyos, Karadeniz'in derin deniz sondajında merkez üssü haline gelmiş olacak." dedi. Bakan Dönmez, Türkiye'nin altın rezervlerine ilişkin de konuştu. Dönmez, "Altın kaynağı 1200 tona ulaştı. Dünyada 23. sıradayız, hedefimiz ilk 10'a girmek" dedi.