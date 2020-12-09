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Karabağ Türkiye'yi Orta Asya'ya bağlayacak

Karabağ Türkiye'yi Orta Asya'ya bağlayacak
09.12.2020 17:54
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Azerbaycan, Ermenistan'ın işgali altında bulunan ve kendi öz toprağı olan Karabağ'ı hürriyetine kavuşturdu. Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'da elde ettiği zafer dolayısıyla başkent Bakü'de düzenlenecek olan askeri geçit törenine Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katılım sağlayacak. Peki, Başkan Erdoğan'ın Karabağ zaferi sonrası Azerbaycan ziyaretinin ekonomik yansımaları nasıl olacak? Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ticaret hacminde artış olacak mı? Prof. Dr. Şenay Yalçın'ın merak edilen detayları A Haber canlı yayınında değerlendirdi.


Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'da elde ettiği zafer dolayısıyla başkent Bakü'de yarın askeri geçit töreni düzenlenecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı askeri geçit töreninde Türk askerleri de yer alacak.

TÜRKİYE'Yİ YENİDEN ORTA ASYA'YA BAĞLAYACAK
İşgalden kurtarılan Dağlık Karabağ bölgesi enerji kaynakları açısından oldukça önemli bir konumda yer alıyor. Dağlık Karabağ bu konumu ile birlikte Türkiye'yi yeniden Orta Asya'ya bağlayacak önemli bir kapı durumuna geliyor. Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin de artması bekleniyor.

İşte konuya ilişkin Prof. Dr. Şenay Yalçın'ın A Haber'e özel açıklamaları;

BALKANLARDAN ÇİN'E KADAR GİDEN KARA YOLU
10 Kasım'da yapılan anlaşmada 9. madde çok önemli. 2 tane koridor açılması kararlaştırıldı. Bizi ilgilendiren koridor Nahçivan oldu. Enerji açısından değerlendirecek olursak Azerbaycan'dan çıkan doğal gaz ve petrol Batı'ya ve Türkiye'ye ulaştırılması noktasında Ermenistan'ın tutumu noktasında daha kısa güzergahlar kullanılamadı Gürcistan'a mahkum olduk. Şimdi yeni bir durum açılıyor. Artık kara yoluyla bağlanmış oluyor. Balkanlardan itibaren Çin'e kadar giden bir kara yolu sağlanmış olacak.

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