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Kamu işçisi zam belli oluyor! Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak | Video

Kamu işçisi zam belli oluyor! Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak | Video
08.05.2023 14:08

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700 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde son aşamaya gelindi. Salı günü hükümet ile sendikalar dördüncü kez bir araya gelecek. İşçi tarafının beklentisi 15 bin lira taban ücret ve yüzde 45 zam yapılması. Nihai görüşmenin yapılacağı toplantının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, zam oranını duyuracak. Erdoğan, 'Büyük İstanbul Mitingi'nde yaptığı açıklamada, "Şu anda bakanımızın sendikalarla yaptığı görüşmelerin neticesini salı günü inşallah kamuoyuna açıklayacağım. Ve bunu açıklayarak inanıyorum ki işçilerimiz de önümüzdeki döneme çok daha farklı girecek." ifadelerini kullandı.

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