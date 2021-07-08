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Kamu işçilerine zam son dakika! Kamu işçilerine zam teklifi belli oldu! Kamu işçilerine seyyanen zam ne kadar olacak?

Kamu işçilerine zam son dakika! Kamu işçilerine zam teklifi belli oldu! Kamu işçilerine seyyanen zam ne kadar olacak?
08.07.2021 15:29
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Son dakika haberine göre kamu işçilerine yapılan zam teklifinde detaylar belli oldu. Brüt olarak 3577 TL ile 3750 TL arasında alanlara 100 TL, brüt olarak 3750 TL ile 4 bin TL arasında alanlara ise 60 TL seyyanen zam teklif edildi.


Hükümetin, kamu işçilerine yaptığı zam teklifi belli oldu. Bakanlık, 700 bin kamu işçisi için zam teklifini sendikalara sundu. Maaşı 3 bin 577 TL ile 3 bin 750 TL arasında olanlara seyyanen 100 TL, 3 bin 750 lira ile 4 bin lira arasında ücret alanlara 60 lira seyyanen zam önerildi.

Önce yıllardan farklı olarak bu dönem birlikte hareket eden ve ortak talepler belirleyen Türk-İş ve Hak-İş, kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin öncelikle 4 bin 800 liraya yükseltilmesini, 2021-2022 döneminde ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talep etmişti.

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