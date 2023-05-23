Kamu borç yapılandırmasında süre uzatılıyor mu? Milyonların gözü Başkan Erdoğan'ın kararında

Son dakika haberleri... Kamu borçlarına yapılandırma için başvuru tarihi bir ay uzatılıyor. Cumhurbaşkanı kararıyla yapılandırma için başvuru süresi bir ay uzatılarak 30 Haziran'a çekilecek. İlk taksit ödeme süresi de bir ay uzamış olacak. Milyonlarca kişinin gözü Başkan Erdoğan'ın vereceği karara çevrildi.

HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRILABİLİYORDU?

Vergi daireleri, gümrük müdürlükleri, askerlik, otoyol cezaları ve belediyelere olan tüm borçlar 48 taksitle ödenebilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), il özel idareleri, belediyeler, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları (YİKOB) ile ilgili alacaklara yapılandırma imkanı getiriliyor.

BORÇLAR 48 TAKSİTTE ÖDENEBİLECEK

Paketle birlikte 31 Aralık 2022 öncesine ait borçlar 48 taksitte ödenebilecek.

Borcu peşin ödeme, 12, 18, 24, 36 ve 48 ay ödeyebilme seçenekleri bulunacak.

Yapılandırmanın iki taksidinin mutlaka zamanında ve eksiksiz ödenmesi gerekecek.

Yapılandırma için e-Devlet üzerinden ve ilgili kurumlara şahsen müracat edilerek yapılması mümkün.

PEŞİN ÖDEMEDE FAİZLERİN YÜZDE 90'NI SİLİNİYOR

Yapılandırılan borçlar peşin ödenirse, ana paranın dışındaki katsayı tutarının yurt içi-üfe tutarının yüzde 90'ından vazgeçilecek.

İDARİ PARA CEZASININ ASIL ALACAĞINDAN YÜZDE 25 ORANINDA İNDİRİM

31 Aralık 2022'den önce işlenen fiillere ilişkin olup yapılandırma son başvuru tarihine kadar tebliğ edilen idari para cezaları da yapılandırılabilecek. Yapılandırılan borç idari para cezası ise asıl alacaktan da yüzde 25 oranında indirim sağlanacak.

İCRA TAKİBİ DURDURULACAK

Yapılandırmadan yararlandırmak için açılmış davalardan vaz geçilecek. Yapılandırma yapanlara icra takibi durdurulacak.