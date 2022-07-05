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KAMU ATAMA HABERİ: Kamuya 374 şehit yakını, gazi ve gazi yakını atanacak

KAMU ATAMA HABERİ: Kamuya 374 şehit yakını, gazi ve gazi yakını atanacak
05.07.2022 10:44

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, yarın kamu kurum ve kuruluşlarındaki 374 kadroya şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapılacak. Ayrıntıları A Haber Muhabiri Filiz Uçan aktardı...

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın katılımıyla şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının eğitim durumlarına göre kamuya atanması töreni yarın gerçekleştirilecek.

Noter huzurunda yapılacak atamayla, kamu kurum ve kuruluşlarındaki avukat, arkeolog, büro personeli, çocuk eğiticisi, çocuk eğitimcisi, diyetisyen, eczacı, fizyoterapist, hemşire, Kur'an kursu öğreticisi, mimar, mühendis, öğretmen, redaktör, sağlık memuru, sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni, teknisyen, tekniker, veteriner hekim, hizmetli ve sürekli işçi kadrolarına 374 kişi atanacak.

Atamayla bugüne kadar kamuda istihdamı sağlanan şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısı 47 bin 437'ye ulaşacak.

Atama sonuçları aynı gün saat 18.00 itibarıyla "https://sosyalatama.aile.gov.tr/" adresinden öğrenilebilecek.

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