Kalyon Enerji’nin 400 milyon dolarlık yatırımla kurduğu dünyanın ilk entegre Güneş Teknolojileri Fabrikası bugün açılıyor!

19.08.2020 13:15

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kalyon Enerji’nin Ankara Sincan’da 400 milyon dolarlık yatırımla kurduğu, dünyanın ilk entegre Güneş Teknolojileri Fabrikası’nı bugün törenle açıyor. Dev yatırım toplam bin 400 kişiye istihdam sağlayacak. Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Taşkın tarihi açılış öncesi A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Ahmet Taşkın açıklamasına ''Türkiye'de güneş bugün bir başka doğuyor!'' sözleriyle başlayıp fabrikanın Türkiye'ye neler kazandıracağını anlattı.

Türkiye, bağımsız enerji politikası çerçevesinde dev bir yatırımı daha hayata geçiriyor. Kalyon Enerji'nin kurduğu, Türkiye ve dünyanın ilk entegre Güneş Teknolojileri Fabrikası bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ankara Sincan'da bulunan Başkent OSB'de açılıyor. Yıllık 500 megavat üretim kapasitesine sahip olacak panel üretim fabrikasında, tüm dünyanın Çin'den ithal ettiği ve güneş panelinin en önemli parçası olan ingot üretimi de yapılacak. Hem fabrikadaki ingot üretimi, hem de Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'nde üretilecek elektrikle yıllık 400 milyon dolarlık ithalat önlenmiş olacak.





400 MİLYON DOLARLIK YATIRIM

Silikon işleme teknolojisini Türkiye'ye kazandıracak, 400 milyon dolarlık yatırımla kurulan fabrika, "ingot, wafer, hücre ve modül" imalatını tek çatı altında yapabilen Türkiye'nin ilk entegre tesisi olacak. Yılda 500 megavatlık üretim kapasitesiyle hizmet verecek olan fabrikanın ilk üretimleri, Güneş YEKA 1 projesi kapsamında kurulacak toplam 1.000 megavat kurulu güce sahip Konya Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'nde kullanılacak. Tüm ürünlerin üretim sahfalarının tek çatı altında toplandığı, dünyada başka bir örneği olmayan fabrika, bir eğitim, üretim ve teknoloji üssü niteliğinde.

İHRACAT DA YAPILACAK

Fabrikanın 500 megavatlık kapasitenin 2021'de 1000 megavata çıkarılması planlanıyor. Bu nedenle sadece Konya Karapınar'daki güneş enerjisi santralinin ihtiyacını karşılamayacak olan fabrika, kapasitesi arttıktan sonra ihracat da gerçekleştirecek.





100 KİŞİLİK AR-GE ORDUSU

Fabrikada Ar-Ge'ye de çok ciddi yatırım yapıldı. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, ODTÜ Güneş Araştırmaları Merkezi, TÜBİTAK ve ilgili bakanlıkların paydaşlığında oluşturulan Ar-Ge Merkezi'nde, 100 akademisyen görev yapıyor.

15 PROJE ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR

10 yılda Ar-Ge'ye 80 milyon dolarlık yatırım yapılacak.Merkez, panelin verimliliğini 385 megavattan 485 megavata çıkarmak için çalışmalara başladı. Ar-Ge Merkezi şu anda, panelin verimliliğini artırmaktan aydınlatmaya, sulama sistemlerine kadar 15 proje üzerinde çalışıyor.





TOPLAM YATIRIM 1.4 MİLYAR DOLAR

Ankara'da üretilecek güneş panelleri, Konya Karapınar'da kurulacak Türkiye'nin en büyük güneş enerji santralinde kullanılacak. Bu santral için 2.5 yıl boyunca toplam 3.5 milyon adet güneş paneli üretilecek. Üretilen bu panellerin 20 milyon metrekare alan üzerine montajı yapılacak. Karapınar Güneş Santrali faaliyete geçtiğinde 2 milyon kişinin bir yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak. Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası 400 milyon dolar, Karapınar Güneş Santrali ise 1 milyar dolar yatırım ile kuruluyor. İki projenin toplam maliyeti 1.4 milyar dolar.





HER YIL 1.5 TON KARBONDİOKSİT SALINIMI ENGELLENECEK

Fabrika ve yenilenebilir enerji santrali çevre için de önemli bir role sahip... 1.000 megavatlık güce sahip Karapınar Güneş Santrali'nin de devreye gitmesiyle her yıl 1.5 milyon ton karbondioksit salımı engellenecek.

