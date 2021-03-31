Kafe ve restoran çalışanlarına 1500 TL destek müjdesi! 1500 TL ödeme ne zaman başlıyor? |Son dakika

1500 TL ödeme ne zaman başlıyor? Kafe ve restoran çalışanları 1500 TL destek ödemelerinden faydalanabilecek. Çalışanlara 1500 TL destek verileceği duyurulmasının ardından başvuruların nasıl olacağı merak edilen konulardan birisi oldu. Lokanta, restoran ve kafe çalışanlarına 1500 TL prim destek ödemesi için tarih bilgisi verildi. Detayları Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem anlattı.

1500 TL ÖDEME NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen Kabine toplantısı sona erdi.

Toplantının ardından alınan yeni kararlara ilişkin kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, nakdi destek ödemesi ile ilgili beklenen müjdeyi verdi.

Desteğe Nisan ve Mayıs aylarında başlanacağını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nisan ve mayıs aylarında normalleşme ve ücretsiz izin uygulaması kapsamında sigorta primi desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarımızın da prim yüklerini üstlenecek ve ayrıca bunlara kişi başı 1500 lira nakdi ödeme yapacağız." ifadesinde bulundu.

1500 LİRA DESTEK NASIL ALINIR?

1500 TL destek için başvuruların, bir önceki dönemde olduğu gibi Ticaret Bakanlığı aracılığıyla yapılması bekleniyor.

Ancak daha önce destek başvurusunda bulunan kişilere otomatik olarak ödeme yapılıp yapılmayacağı ise resmi açıklama ile açıklığa kavuşacak.