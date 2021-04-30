RAMAZAN İMSAKİYE
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İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? Resmi Gazete'de yayımlandı...

İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? Resmi Gazete'de yayımlandı...
30.04.2021 10:28
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İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? Son dakika haberine göre, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla işten çıkarma yasağı 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldı. Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, "17 Mayıs 2021'den itibaren 30 Haziran 2021'e kadar uzatılması, mezkur Kanunun geçici 10'uncu maddesinin 4'üncü fıkrası gereğince karar verilmiştir" denildi.


Resmi Gazete'de yayımlanan kararla işten çıkarma yasağı 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan işten çıkarma yasağı, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'ya 30 Haziran'a kadar uzatıldı. Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, "4857 sayılı İş Kanunu'nun, geçici 10'uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin, 17 Mayıs 2021'den itibaren 30 Haziran 2021'e kadar uzatılması, mezkur Kanunun geçici 10'uncu maddesinin 4'üncü fıkrası gereğince karar verilmiştir" denildi.

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