İşten çıkarma yasağı, ücretsiz izin ve nakdi ücret desteği şartları neler? Faruk Erdem anlattı

Hükümet, normalleşme sürecinde istihdam tedbiri almaya devam ederken; işten çıkarma yasağı (fesih kısıtı) ve nakdi ücret desteği 2 ay süreyle uzatıldı. Şubat ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemeleri de dün başladı. Nakdi ücret desteği kapsamında işçilere aylık bin 420 lira ödeme yapılıyor. Peki, İşten çıkarma yasağı, ücretsiz izin ve nakdi ücret desteği şartları neler? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında merak edilen soruyu cevapladı. İşte detaylar...

Hükümet, normalleşme sürecinde istihdam tedbiri almaya devam ederken; işten çıkarma yasağı (fesih kısıtı) ve nakdi ücret desteği 2 ay süreyle uzatıldı.

Şubat ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemeleri de dün başladı.

Nakdi ücret desteği kapsamında işçilere aylık bin 420 lira ödeme yapılıyor.

Ödemeler banka hesapları üzerinden gerçekleştiriliyor.

Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri PTT aracılığıyla yapılıyor.

Kısa çalışma ödeneği 31 Mart'a kadar devam ederken; istihdamı korumak ve ilave iş kapısı açmak için 21 başlıkta prim teşviği, destek ve indirim uygulamaları yıl sonuna kadar sürdürülecek.

BU DESTEKLER DE VAR

İŞE GERİ DÖNENE 1.610 TL: Sigortalı veya sigortasız çalıştırmakta olup 1 Ocak 2019-17 Nisan 2020 tarihleri arasında işten çıkardığı işçisini yeniden işe alan işverenlere işten çıkarma yasağı süresince aylık bin 610 lira destek veriliyor.

NORMALLEŞENE 1.341 TL: Pandemi süresince kısa çalışma ödeneğinden veya ücretsiz izin desteğinden yararlanan işçisini normal çalışmaya döndüren işverenlere 30 Haziran'ı geçmemek üzere 6 ay süreyle normalleşme desteği sağlanıyor. İşçi başına aylık 178 ile bin 341 lira arasında destek sağlanıyor.

İŞE GİRENE 1.198 TL: İşsizlik maaşı alanları işe alan işverene işsizlik maaşının kalan süresi boyunca prim teşviği uygulanıyor. Bu kapsamda işçi başına aylık bin 198 lira prim ödeniyor.