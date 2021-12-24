Haberler Ekonomi Videoları İstanbul'da ulaşıma yeni yıl zammı! 2022'de Otobüs, Metrobüs, Marmaray, Metro ücretleri ne kadar oldu? Tam ve öğrenci akbil fiyatları...

İstanbul'da ulaşıma yeni yıl zammı! 2022'de Otobüs, Metrobüs, Marmaray, Metro ücretleri ne kadar oldu? Tam ve öğrenci akbil fiyatları...

İstanbul'da ulaşıma yeni yıl zammı! 2022'de Otobüs, Metrobüs, Marmaray, Metro ücretleri ne kadar oldu? Tam ve öğrenci akbil fiyatları...
24.12.2021 21:26

OTOMATİK OYNAT

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İstanbul'da ulaşıma yeni yıl zammı! 2022'de Otobüs, Metrobüs, Marmaray, Metro ücretleri ne kadar oldu? İstanbul’da toplu ulaşıma yüzde 36’lık zammın gelmesinin ardından yeni fiyatlar da belli oldu. Metro, metrobüs, otobüs ve tramvay ücretleri tam ve öğrenci için yeniden belirlendi. Peki, tam ve öğrenci kaç TL oldu, İstanbulkart toplu ulaşım ücretleri ne kadar?

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İstanbul'da elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs fiyatlarına yüzde 36, servis ücretlerine ise yüzde 27 zam talebi, UKOME'de oy birliğiyle kabul edildi. Buna göre önümüzdeki günlerden itibaren metro metrobüs, otobüs, taksi, dolmuş ve minibüs gibi toplu ulaşım araçlarında yüzde 36'lık bir zam gelecek.

METRO, METROBÜS, OTOBÜS, TAM VE ÖĞRENCİ KAÇ BASIYOR?

Zam gelmeden önceki fiyatlarda İstanbulkart tam ücreti 4.03 TL, öğrenci 1,96 TL ve sosyal kart 2.88 TL olarak belirlenmişti.

Mavi kartlarda ise tam 316 TL, öğrenci 57,50 TL ve sosyal kart 196 TL olarak şekillenmişti.

Zammın yansıtılmasının ardından bu fiyatlar yüzde 36 artacak.

Artışla birlikte tam 5,48 TL'ye, öğrenci 2.66 TL'ye, sosyal kart ise 3,92 TL'ye çıkacak.

Mavi kartlarda ise tam 429,76 TL'ye, öğrenci 78,20 TL'ye, sosyal kart 266,56 TL'ye yükselecek.

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