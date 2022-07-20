İstanbul'da görücüye çıktı! TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım

Yerli üretim otomobil projesi TOGG'un sedan modeli görücüye çıkıyor. Bir süre önce sosyal medya hesabından "Yüz yüze mi görüşsek?" şeklinde paylaşım yapan TOGG, bu paylaşımdan kısa süre sonra bugüne işaret eden bir paylaşım daha yapmıştı. Bu paylaşımların ardından TOGG bugün İstanbul'da görücüye çıktı.

A Haber muhabiri Murat Dada canlı yayında TOGG'un yeni sedan modelini izleyicilere göstererek model hakkında bazı bilgiler verdi.

İşte Murat Dada'nın sözleri:

İşte meşhur TOGG. Biliyorsunuz ilk olarak Las Vegas'ta gösterimi yapılmıştı ve tüm dünyaya tanıtılmıştı. Dünyanın en büyük teknoloji fuarında gösterime sunulmuştu. Artık Türkiye'de İstanbul'da da artık bu aracı gösterebiliriz. Araç aslında hatchback olarak geçiyor. Çünkü sedandan biraz farklı.





DÜNYAYA ÖRNEK MOBİLİTE VE TEKNOLOJİ

Aracın en büyük ve kendinden söz ettiren özelliği ise içinde barındırdığı teknoloji ve mobilite sistem. Aslında bu araç konsept araç ve TOGG bu araçla barındırdığı mobilite sistemi ve tüm teknolojileri aslında dünya pazarına sunmak istiyor. Bu mobilite sistemde bir aracın içerisinde aslında bir yaşam alanı olabileceğini gösteriyor. Aracın tasarımı gerçekten çok hoş ve ben de şu an çok heyecanlıyım. Çünkü TOGG'un ilk defa yanına gelmiş oluyorum. TOGG'un içerisinde gösterge paneli tamamen dijital ekrandan oluşuyor.





DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

İlerleyen süreçte de TOGG yollara çıktığında, gösterge panelinde o mobilite sistemi daha yakından tanıyabileceğiz. Ayrıntılara dikkat çekmek istiyorum. Selçuklu motifleri de kullanılmış. TOGG burada sergilenmeye devam edilecek ve yakın zamanda yollara çıkacak.

2023'TE YOLLARDA

Türkiye'nin otomobili TOGG'un 2023 yılında yollarda olması bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde aracın çıkış fiyatı ile ilgili sorulara da yanıt veren TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, "Hiçbir profesyonel şirket trafiğe nisanda, martta ya da şubatta çıkacak bir araç için şimdiden fiyat veremez, vermez, vermemeli" demişti. Karakaş tam olarak "Şu ana kadar gelen geri bildirimlere baktığımızda ilgi yüksek. O noktaya geldiğimizde bunların ne kadarı satışa dönüşür, zamanı geldiğinde göreceğiz. Hiçbir profesyonel şirket trafiğe nisanda, martta ya da şubatta çıkacak bir araç için şimdiden fiyat veremez, vermez, vermemeli. Fiyatı pazar belirler. Dolayısıyla zamanı geldiğinde biz de kendimizi o pazarda konumlandıracağız. Bizim söylemimiz ve iddiamız şu, kimlerden pazar payı alacağımızı biliyoruz. Pazarda aracımızın hangi segmentte konumlandırılacağını biliyoruz ve onların içerisinde rekabetçi olacağız diyoruz." açıklamasında bulunmuştu.