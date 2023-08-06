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Haberler Ekonomi Videoları Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2023, 17:16 Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2023, 17:16

İstanbul'a yağış geliyor! Meteoroloji tarih verdi...

İstanbul'da "eyyam-ı bahur" sıcaklarının etkisi devam ediyor. İstanbullular, denizde yüzerek veya gölgelik alanlarda zaman geçirerek serinlemeye çalışıyor. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yeni hava durumu raporu geldi. Dün gece yurt genelinde nemle birlikte etkili olan sıcaklıklar etkisini yitirmeye başlıyor. Günlerdir devam eden 'Eyyam-ı Bahur' sıcakları yerini gök gürültülü sağanak yağışlar alıyor. Meteoroloji, birkaç ili etkisi altına alması beklenen kuvvetli yağışlar için saat verdi.

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