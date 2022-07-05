Haberler Ekonomi Videoları İşsizlik ödeneğine %40 artış! Asgari ücret 2022 ara zammı sonrası işsizlik maaşları değişti! En az 2568 TL, en çok 5137 TL ödeme!

İşsizlik ödeneğine %40 artış! Asgari ücret 2022 ara zammı sonrası işsizlik maaşları değişti! En az 2568 TL, en çok 5137 TL ödeme!

İşsizlik ödeneğine %40 artış! Asgari ücret 2022 ara zammı sonrası işsizlik maaşları değişti! En az 2568 TL, en çok 5137 TL ödeme!
05.07.2022 13:01

OTOMATİK OYNAT

Ekonomi 03:12
"241,3 milyar lira vergi...
Ekonomi 01:25
Stajyere 1.650 TL kalfaya...
Ekonomi 01:25
EYT düzenlemesinde son durum!...
Ekonomi 02:05
TÜİK Haziran ayı enflasyon...
Ekonomi 20:56
Yeni asgari ücret 5 bin 500 TL...
Ekonomi 02:40
Asgari ücret açıklandı: Net 5...
Ekonomi 01:31
Erdoğan'dan Pınar Gültekin...
Ekonomi 00:46
Başkan Erdoğan'dan asgari...
Ekonomi 02:10
TÜSİAD'dan 'dövizinizi...
Ekonomi 01:48
Asgari ücret tespit komisyonu...
Ekonomi 06:18
En düşük SSK Bağkur emekli...
Ekonomi 05:15
1 milyar dolar! Cari açığa...

Asgari ücret uygulanan Temmuz zammıyla net 5 bin 500, brüt 6 bin 471 liraya çıktı. Bu artşla işsiz kalanlara ödenen maaşı da artıracak. 10 aya varan süreyle verilen işsizlik maaşı en az 2 bin 568, en çok 5 bin 137 liraya çıkacak. İşte TAKVİM'in sizler için yaptığı tablo hesabı...

Ekonomi Videoları

Bu yılın ikinci yarısında uygulanacak asgari ücretin net 5 bin 500, brüt 6 bin 471 liraya çıkması, sadece bu ücretle çalışanların değil, çalışan-çalışmayan milyonlarca kişinin gelirini ya da ödeyeceği parayı yükseltecek. Asgari ücret artışının etkileyeceği alanlardan biri, işsizlik ödeneği olacak. Öyle ki; asgari ücretteki artış işsizlik maaşındaki taban ve tavan tutarları doğrudan etkiliyor. İşsiz kalanlara son 4 aylık ortalama brüt kazançlarının yüzde 40'ı oranında işsizlik ödeneği veriliyor. Ancak ödeneğin tutarı brüt asgari ücretin yüzde 80'ini aşamıyor.

NASIL YANSIYACAK?
Bu yılın ilk yarısında işsizlik ödeneği alanlara damga vergisi kesilmiş olarak en az bin 986, en çok 3 bin 972 lira olarak ödendi. Temmuz itibariyle brüt asgari ücret 6 bin 471 liraya çıktı. Bu rakama göre en düşük işsizlik maaşı 2 bin 588 lira 40 kuruşa, en yüksek de 5 bin 176 lira 80 kuruşa yükselecek. Damga vergisi kesilmiş olarak en az 2 bin 568 lira 75 kuruş, en çok 5 bin 137 lira 50 kuruş ödenecek. İşsizlik maaşı son 4 aylık maaş ortalamasına göre hesaplandığı için Temmuz'da işten çıkanlara en az 2 bin 131, Ağustos'ta ayrılanlara en az 2 bin 277, Eylül'de çıkanlara için en az 2 bin 423, Ekim'de ayrılanlara da en az bin 568 lira ödenecek. En yüksek işsizlik ödeneği de 5 bin 137 lira olacak.
Asgari ücretin 5500 TL'ye çıkartılması başta işsizlik maaşı olmak üzere birçok ödemeyi de değiştirdi.

ASGARİ ÜCRETLİNİN İŞSİZLİK MAAŞI

SON DAKİKA