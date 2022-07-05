Bu yılın ikinci yarısında uygulanacak asgari ücretin net 5 bin 500, brüt 6 bin 471 liraya çıkması, sadece bu ücretle çalışanların değil, çalışan-çalışmayan milyonlarca kişinin gelirini ya da ödeyeceği parayı yükseltecek. Asgari ücret artışının etkileyeceği alanlardan biri, işsizlik ödeneği olacak. Öyle ki; asgari ücretteki artış işsizlik maaşındaki taban ve tavan tutarları doğrudan etkiliyor. İşsiz kalanlara son 4 aylık ortalama brüt kazançlarının yüzde 40'ı oranında işsizlik ödeneği veriliyor. Ancak ödeneğin tutarı brüt asgari ücretin yüzde 80'ini aşamıyor.

NASIL YANSIYACAK?

Bu yılın ilk yarısında işsizlik ödeneği alanlara damga vergisi kesilmiş olarak en az bin 986, en çok 3 bin 972 lira olarak ödendi. Temmuz itibariyle brüt asgari ücret 6 bin 471 liraya çıktı. Bu rakama göre en düşük işsizlik maaşı 2 bin 588 lira 40 kuruşa, en yüksek de 5 bin 176 lira 80 kuruşa yükselecek. Damga vergisi kesilmiş olarak en az 2 bin 568 lira 75 kuruş, en çok 5 bin 137 lira 50 kuruş ödenecek. İşsizlik maaşı son 4 aylık maaş ortalamasına göre hesaplandığı için Temmuz'da işten çıkanlara en az 2 bin 131, Ağustos'ta ayrılanlara en az 2 bin 277, Eylül'de çıkanlara için en az 2 bin 423, Ekim'de ayrılanlara da en az bin 568 lira ödenecek. En yüksek işsizlik ödeneği de 5 bin 137 lira olacak.

Asgari ücretin 5500 TL'ye çıkartılması başta işsizlik maaşı olmak üzere birçok ödemeyi de değiştirdi.

ASGARİ ÜCRETLİNİN İŞSİZLİK MAAŞI