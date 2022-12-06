İşçiye Ocak zammı! Asgari ücrette ilk zam toplantısı yarın başlıyor | Ekonomi haberleri

Ocak'ta maaşı artacak kesimlerden biri de 7 milyon asgari ücretli olacak. Milyonları ilgilendiren yeni asgari ücret için süreç yarın başlıyor. İlk toplantı Çalışma Bakanlığı'nda yapılacak. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden 5'er üyenin olduğu komisyon, ay sonuna kadar yeni ücreti belirleyecek. İşçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını ise TİSK temsil edecek. Komisyonun çalışmalarında işçi ve işverenler ile yapılan beklenti araştırmasının sonuçları önemli bir veri olacak. İşçiler için aylık asgari geçim tutarı da hesaplanarak komisyona taşınacak. Ancak en önemli parametreyi enflasyon oluşturulacak. Hem gerçekleşen hem de tahmini enflasyon verileri dikkate alınırken, bir refah payı da eklenecek.



TARAFLAR NE SÖYLÜYOR?

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay: Asgari ücrette 7 bin 785 liranın altında bir rakamı kabul etmemiz mümkün değil. Bu rakam kırmızı çizgimiz.

TİSK Başkanı Ömer Burak Akkol: İşçi tarafının memnun olduğu, işverenleri koruyan bir ücret için elimizi taşın altına koyacağız.







ENFLASYONDA DÜŞÜŞ BAŞLADI

Rusya-Ukrayna savaşının ardından küresel bazda artan enerji ve gıda fiyatlarının etkisiyle Ekim ayında yüzde 85.59 ile zirveyi gören enflasyonda beklenen düşüş başladı. Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) Kasım'da yüzde 2.88 ile yüzde 3.1 olan piyasa beklen-tisinin altında arttı.







Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 84.39'a geriledi. Yİ-ÜFE'de ise Kasım'da yüzde 0.74 ile Haziran 2020'den bu yana en düşük aylık artış yaşandı. Yıllık Yİ-ÜFE yüzde 157.69'dan 136.02'ye indi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, beklenmedik bir küresel gelişme olmadıkça enflasyonda zirveyi geride bırakarak düşüş trendine girildiğini belirterek, "Önümüzdeki aydan itibaren etkisini gösterecek olan baz etkisiyle de enflasyondaki düşüş eğilimini, bu ay Yİ-ÜFE'de olduğu gibi, daha keskin hissetmeye başlayacağız" dedi.