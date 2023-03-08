2000 yılı sonrası SSK ve Bağkur maaşlarında 1200-1300 TL arası artışın beklendiği İntibak yasası en çok aratılan konu başlıkları arasında yer aldı. Maaş zammı, 3600 ek gösterge, EYT dosyası derken gözler şimdi de İntibak yasasına çevrildi. Peki, intibak yasası çıkacak mı? İşte detaylar...

İNTİBAK YASASI ÇIKACAK MI, 2000 SONRASI İNTİBAK YASASINDA SON DURUM NE?

Ankara kulislerinde konuşulduğu iddia edilen intibak yasasına ilişkin detayları Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya açıkladı;



"Şimdi 2011 yılında 6111 sayılı bir intibak yasası çıkarıldı. Bu intibak yasasının çıkarılma nedeni 2000 yılı öncesi sigortalı olanların 2000 sonrası sigortalı olanların maaşlarına oranla ters yönde geride kaldığını gördük. Bu aylık bağlama oranlarından kaynaklı oldu.Dolayısıyla bu intibak yasasıyla birlikte yaklaşık olarak 150 TL ile 350-400 TL arasında 2000 yılı öncesi emekli olanların maaşlarına bir ilave getirdi.Biz buna intibak yani uyumlandırma, eşitleme diyoruz.Ne oldu, 2000 yılı öncesi sigortalılarımızın emekli maaşları 2000 sonrası emeklilerle neredeyse birbirine yaklaştırıldı.Yani açılan makas kapatıldı. Bu sefer makas, diğer yönden açılmaya başladı.Yani 2000 sonrası emekli olanların maaşları, 2000 öncesi emekli olanların maaşlarına oranla geride kalmaya başladı.Yani 2000 öncesi emeklilerin maaşları eşitlendi fakat bu sefer ne oldu? Ters orantılı bir şekilde 2008 sonrasının önüne geçti. Bu makas her geçen gün açılmaya başladı."

"HÜKÜMET VATANDAŞ LEHİNE KARARLAR ALACAKTIR"

Hükümet sosyal güvenlik ile ilgili sorunları peyderpey masaya getirmek suretiyle bunların çözüm noktasını gidiyor.Önümüzdeki günlerde ekonomik gelişmeler olumlu yönde seyrettiği sürece hükümet de bu düzenlemeleri yaparak vatandaşın lehine kararlar alacaktır.

"İNTİBAK YASASI MAAŞ FARKLARINI GİDERME YÖNÜNDEDİR"

"Burada emeklilik yaşında herhangi bir geri çekme ya da prim gün sayısında yani emeklilik şartlarında herhangi bir değişiklikten öte bunlar farklı bir konu ve statüde.Bu intibak yasası dediğimiz konu, yurt dışı borçlanması dediğimiz konu, kişilere bağlanacak olan aylıkların geride kalmaması meselesi. Yani intibak, emekli maaşlarını diğer emeklilere oranla mesela biz sizinle aynı hizmet yılı çalışalım, aynı prim gün sayısı ile emekli olalım.Ben 2000 öncesiysem sizden daha yüksek maaş alıyorum. Siz 2000 sonrasıysanız siz daha düşük maaş alıyorsunuz. Halbuki ödediğimiz prim gün sayısı da eşit olsun, hizmet yılı aynı olsun, aylık bağlama oranlarının getirmiş olduğu sıkıntıdan dolayı ters orantılı bir şekilde açılma söz konusu."

"PRİMLERİN EŞİTLENMESİ GEREKİYOR"

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem ise, intibak düzenlemesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bağ-Kur'luların 9 bin gün prim biriktirmesi gerekirken, SSK'lıların 7 bin gün biriktirmesi gerekiyor. Buradaki haksızlığın giderilmesi primlerin eşitlenmesi söz konusu. Maaşların eşitlenmesi talepleri var, bu konuda bir çalışma var," diye konuştu.

TEMMUZ'DA MAAŞLAR NE KADAR OLACAK?

Bağ-Kur esnaf

Mevcut: 5.456 TL

Yeni: 6.001 TL

SSK (2000 öncesi)

Eski: 6.093 TL

Yeni: 6.702 TL

En düşük Emekli: 5.500 TL

Yeni: 6.050 TL

*Not: En düşük emekli maaşı alt sınırı düzenleme ile belirleniyor.