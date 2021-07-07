İkramiye ne zaman ödenecek? Emekli kurbanda ikramiye ne zaman ödenecek 2021 tarihler belli oldu

Bayram ikramiyeleri hakkında araştırmalar sabah saatlerinden itibaren merak edilen konular arasında yer aldı. Hafta başında Başkan Erdoğan, emekli bayram ikramiyeleri hakkında müjdeyi duyurdu ve ödemelerin yatacağı tarih hakkında bilgi verdi. Bu ikramiyeden yalnızca emekliler değil devletten para alan vatadaşlar da yararlanabiliyor. Peki, bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban Bayram ikramiyelerinden kimler faydalanacak? İşte son gelişmeler ve ikramiyelerinin yatacağı tarih hakkında detaylı bilgiler!