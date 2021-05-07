RAMAZAN İMSAKİYE
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HİSAR-A+ A Haber'de! İlk kez görüntülendi! HİSAR-A+ envantere girmeye hazır!

HİSAR-A+ A Haber'de! İlk kez görüntülendi! HİSAR-A+ envantere girmeye hazır!
07.05.2021 13:23
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Türkiye'nin kademeli hava savunma sistem ailesi HİSAR genişliyor. Türk savunma sanayisi, Hisar A sistem teslimatlarını sürdürüyor. Proje kapsamında Hisar A Kundağı Motorlu Otonom Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi tek başına zorlu arazi koşullarında görev yapma yeteneğiyle envantere girmeye hazırlanıyor. Proje kapsamında 3 Hisar A Kundağı Motorlu Otonom Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi tek başına zorlu arazi koşullarında görev yapma yeteneğiyle envantere girecek. A Haber 3 HİSAR-A+ ilk kez bir arada görüntüledi. Ayrıntıları A Haber Muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı...


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