HİSAR-A+ A Haber'de! İlk kez görüntülendi! HİSAR-A+ envantere girmeye hazır!

Türkiye'nin kademeli hava savunma sistem ailesi HİSAR genişliyor. Türk savunma sanayisi, Hisar A sistem teslimatlarını sürdürüyor. Proje kapsamında Hisar A Kundağı Motorlu Otonom Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi tek başına zorlu arazi koşullarında görev yapma yeteneğiyle envantere girmeye hazırlanıyor. Proje kapsamında 3 Hisar A Kundağı Motorlu Otonom Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi tek başına zorlu arazi koşullarında görev yapma yeteneğiyle envantere girecek. A Haber 3 HİSAR-A+ ilk kez bir arada görüntüledi. Ayrıntıları A Haber Muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı...