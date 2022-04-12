Hesap tamam! %34,12 ZAM KESİNLEŞTİ! Temmuz'da emekli memur maaşları 8 bin 600 TL'ye kadar yükselecek! Kim, kaç TL alacak?

Milyonların gözü kulağı Temmuz ayında hesaplarına yatırılacak zamlı maaşlara çevrildi. Enflasyon verileri açıklandıkça ipuçları da gelmeye devam ediyor. Temmuz'da emekli memur maaşları ne kadar olacak? Kim, kaç TL alacak? SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde kaç enflasyon artışı alacak? Sorusu da merak edip araştırılan konular arasında yer alıyor. Üç aylık enflasyon verilerinin ardından 6 aylık artış için de hesaplama yapıldı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz'daki enflasyon artışı yüzde 34,62 olarak uygulanacak. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi..