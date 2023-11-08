Hazine ve Maliye Bakanlığı, uluslararası sermaye piyasalarında 5 yıl vadeli (14 Ocak 2029), toplamda 2,5 milyar dolar değerinde kira sertifikası ihraç etti. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, bu ihraçta sertifikanın kira oranı yüzde 8,5091 olarak belirlenirken, getiri oranı ise yüzde 8,5000 (UST + 394,4 baz puan) seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu kira sertifikası ihraç işlemi 14 Kasım tarihinde hesaplara girecek.

İhraç sürecine ilişkin ayrıntılara bakıldığında, 200 yatırımcının bu işleme katıldığı ve ihraç tutarının tam üç katı kadar talebin olduğu görülüyor. Kira sertifikalarının dağılımına göre, yüzde 45'i Orta Doğu, yüzde 24'ü Birleşik Krallık, yüzde 18'i ABD, yüzde 7'si diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 4'ü Türkiye ve yüzde 2'si Asya'daki yatırımcılara satıldı.

Bu kira sertifikası ihracı, 2023 yılında Türkiye'nin uluslararası sermaye piyasalarından sağladığı finansmanı artırmış oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu işlemle birlikte toplamda 10 milyar dolarlık finansman sağlamış oldu.