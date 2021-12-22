Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den ekonomiye dair güven mesajı: Yeni ekonomik iyileşmeler vatandaşa yansıyacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonomik gelişmelere ilişkin sunumların devam edeceğini belirterek, "Ben sürekli toplumun içindeyim. İş dünyası ile toplantı yaptık. Anadolu'ya çıkacağız, diğer sektörleri dinleyeceğiz" dedi. Bakan ayrıca, "Dövizin düşmesinden sonra piyasaların rahatlayacağını, toplum olarak herkesin bu zor günlerde elini taşın altına koyması gerektiğini, ekonomik iyileşmelerin yakın zamanda piyasalara ve vatandaşa da yansıyacağını anlattığı belirtildi." ifadelerine kulandı.