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Haberler Ekonomi Videoları Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2024, 15:18 Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2024, 15:18

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten cari açık mesajı!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık cari açığın mayısta 25,2 milyar dolarla 2022 yılı Haziran ayından sonraki en düşük seviyesine gerilediğini bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık cari açığın mayısta 25,2 milyar dolarla Haziran 2022'den sonraki en düşük seviyesine gerilediğini ifade etti.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından mayıs ayı ödemeler dengesi verilerine ilişkin paylaşım yaptı.

Haziran 2022'den sonra en düşük seviye!

HAZİRAN 2022'DEN SONRAKİ EN DÜŞÜK SEVİYE
İstikrar, güven ve dayanıklılığın arttığına, cari açığın önemli bir sorun olmaktan çıktığına, dış borcun milli gelire oranının düştüğüne ve rezerv birikiminin hızlandığına işaret eden Şimşek, "Yıllık cari açık mayısta 25,2 milyar dolarla Haziran 2022'den sonraki en düşük seviyesine geriledi. Cari açıktaki düşüşün yanı sıra olumlu dış finansman görünümü devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.


YILIN İLK 5 AYINDA PORTFÖY GİRİŞİNİN 19,1 MİLYAR DOLAR
Şimşek, yılın ilk 5 ayında portföy girişinin 19,1 milyar dolara ulaştığına dikkati çekerek şunları kaydetti:


"Bankacılık ve reel sektörün uzun dönem dış borç çevirme oranları geçen sene ocak-mayıs dönemindeki yüzde 97 ve yüzde 73 seviyesinden bu yılın aynı döneminde sırasıyla yüzde 160 ve yüzde 123'e yükseldi. Cari açığın milli gelire oranının ikinci çeyrekte yüzde 2,5'in altına gerilemesini bekliyoruz. Yapısal reformlarla ekonomik dönüşümü gerçekleştirerek sürdürülebilir cari açığa ulaşacağız. Böylece ülkemizin dış finansman ihtiyacını kalıcı olarak düşüreceğiz."

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