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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan asgari ücret mesajı: Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan asgari ücret mesajı: Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz
04.11.2021 19:39
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Turkuvaz Medya'nın öncülüğünde Türkiye’nin 2023 vizyonunu masaya yatırıldı. SABAH Gazetesi ve ekonomi kanalı A Para'nın Turkuvaz Medya Center'da düzenlediği 'Türkiye 2023 Zirvesi ve Para Sohbetleri' Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajıyla başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan da "Türkiye 2023 Zirvesi ve Para Sohbetleri" programı kapsamında önemli açıklamalarla bulundu. Asgari ücrete yönelik ipucu veren Lütfi Elvan, "Cumhurbaşkanımızın en hassas olduğu hususlardan biri vatandaşımızın enflasyona ezdirilmemesi. Asgari ücret başta olmak üzere bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceğiz." ifadelerini kullandı. İşte Elvan'ın o açıklamaları...

Ekonomi Videoları

Turkuvaz Medya'nın öncülüğünde Türkiye'nin 2023 vizyonunu masaya yatırıldı. SABAH Gazetesi ve ekonomi kanalı A Para'nın Turkuvaz Medya Center'da düzenlediği 'Türkiye 2023 Zirvesi ve Para Sohbetleri' Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajıyla başladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan da "Türkiye 2023 Zirvesi ve Para Sohbetleri" programı kapsamında önemli açıklamalarla bulundu. Asgari ücrete yönelik ipucu veren Lütfi Elvan, "Cumhurbaşkanımızın en hassas olduğu hususlardan biri vatandaşımızın enflasyona ezdirilmemesi. Asgari ücret başta olmak üzere bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

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