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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'YEP' paylaşımı: İstikrar sürecek ekonomi büyüyecek!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'YEP' paylaşımı: İstikrar sürecek ekonomi büyüyecek!
29.09.2020 20:54

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı'na ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak paylaşımında, "2021-2023 dönemini açıkladığımız Yeni Ekonomi Programımız ışığında, ülkemizi ekonomide bir üst lige çıkaracak sürdürülebilir politikaları gerçekleştirmek için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. İstikrar sürecek, ekonomi büyüyecek!" ifadelerine yer verdi.


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