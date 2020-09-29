Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'YEP' paylaşımı: İstikrar sürecek ekonomi büyüyecek!

29.09.2020 20:54

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı'na ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak paylaşımında, "2021-2023 dönemini açıkladığımız Yeni Ekonomi Programımız ışığında, ülkemizi ekonomide bir üst lige çıkaracak sürdürülebilir politikaları gerçekleştirmek için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. İstikrar sürecek, ekonomi büyüyecek!" ifadelerine yer verdi.