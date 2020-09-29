Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı'na ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak paylaşımında, "2021-2023 dönemini açıkladığımız Yeni Ekonomi Programımız ışığında, ülkemizi ekonomide bir üst lige çıkaracak sürdürülebilir politikaları gerçekleştirmek için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. İstikrar sürecek, ekonomi büyüyecek!" ifadelerine yer verdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'YEP' paylaşımı: İstikrar sürecek ekonomi büyüyecek!
29.09.2020 20:54
- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'YEP' paylaşımı: İstikrar sürecek ekonomi büyüyecek!
- SGK ve Bağkur'lu emeklilere tek seferlik 1.500 TL ödeme yapılacak! Süre dolmadan hemen başvuru yapın!
- ATM'den çektiği 100 lira lira zengin oldu! Tam ödeme yapacağı sırada...
- Yeni Ekonomi Programı'nı iş dünyası nasıl yorumladı? DEİK Başkanı Nail Olpak A Para'ya konuştu
- Uzmanlardan Yeni Ekonomi Programı değerlendirmesi: Dünyaya meydan okuma
- Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Yeni Ekonomi Programı'nı açıkladı! İşte büyüme beklentisi
- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan dikkat çeken paylaşım: ''Değişim başlıyor''
- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan "Ekonomik Güven Endeksi" açıklaması: Güçlü yarınlara emin bir şekilde yürüyeceğiz
- Son dakika: TÜİK önemli veriyi açıkladı: Ekonomik güven endeksi arttı
- Gram gram hile deşifre oldu! İşte tepkiden korkan firmaların yeni oyunu
- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Yeni Ekonomi Programı'nı açıklayacak! Piyasaların gözü kulağı bu haberde
- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklayacağı Yeni Ekonomi Programı ile birlikte neler olacak? Baki Atılal A Para'da değerlendirdi