Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Demokrasi ve Özgürlük Adası paylaşımı

27.05.2020 14:41

Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün Başkan Erdoğan tarafından açılışı yapılacak olan "Demokrasi ve Özgürlük Adası" ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Albayrak, "Demokrasi tarihimizin çukuru olan 27 Mayıs’ın kaderini değiştiriyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün Başkan Erdoğan tarafından açılışı yapılacak olan "Demokrasi ve Özgürlük Adası" ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Albayrak, "Demokrasi tarihimizin çukuru olan 27 Mayıs'ın kaderini değiştiriyoruz" dedi.

İşte Albayrak'ın o paylaşımı

4. yüzyıldan beri sürgün ve esaret adası olarak anılan Yassıada'yı bugünden itibaren "Demokrasi ve Özgürlük Adası" olarak anacağız. Demokrasi tarihimizin çukuru olan #27Mayıs'ın kaderini değiştiriyoruz. Milli irade ile ilerlemenin gururunu yaşıyoruz.