Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün telekonferans yöntemiyle düzenlenen toplantıda, uluslararası yatırımcılarla bir araya geldi. Ekonomistler, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın uluslararası yatırımcılarla bir araya geldiği toplantıda konuşulanları A Para Ankara Haber Müdürü Murat Ovucu A Haber canlı yayınında açıkladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın uluslararası yatırımcılarla yaptığı toplantının detayları ortaya çıktı
06.05.2020 22:48
- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın uluslararası yatırımcılarla yaptığı toplantının detayları ortaya çıktı
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