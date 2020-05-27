Son dakika haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak canlı yayında gündeme ilişikin önemli açıklamalarda bulunuyor. Türkiye'nin Kovid-19'a rağmen pozitif bir büyüme ile yılı kapatacağını dile getiren Bakan Albayrak, "Bu süreç geçtiğinde Türkiye, büyümeden işsizliğe kadar birçok alanda, dünyaya kıyasla en az etkilenen ülke olacak." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Türkiye dünyaya kıyasla en az etkilenen ülke olacak
27.05.2020 21:34
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