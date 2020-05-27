Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Türkiye dünyaya kıyasla en az etkilenen ülke olacak

27.05.2020 21:34

Son dakika haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak canlı yayında gündeme ilişikin önemli açıklamalarda bulunuyor. Türkiye'nin Kovid-19'a rağmen pozitif bir büyüme ile yılı kapatacağını dile getiren Bakan Albayrak, "Bu süreç geçtiğinde Türkiye, büyümeden işsizliğe kadar birçok alanda, dünyaya kıyasla en az etkilenen ülke olacak." dedi.