Hazine ve BDDK'da görev değişimi! Kimler atandı, kimler görevden alındı? | Mahmut Gürcan - Yunus Elitaş kimdir?

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yeni atama kararları yayımlandı.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI'NDA GÖREV DEĞİŞİMLERİ

Yayımlanan atama kararına göre Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda bakan bakan yardımcılıklarında görev değişimleri oldu. Bakan yardımcıları Şakir Ercan Gül ve Mehmet Hamdi Yıldırım'ın yerine Mahmut Gürcan ve Yunus Elitaş getirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda Kamu Finansmanı Genel Müdürü Abdullah Bayazıt ve Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdürü Ahmet Yalçın Yalçınkaya görevlerinden alındı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nda İkinci Başkanlığa Yakup Asarkaya üyeliklere Mustafa Balcı ve Olcay Turan getirildi.

MAHMUT GÜRCAN KİMDİR?

09/10/1966 doğumlu olan Mahmut Gürcan evli ve 3 çocuk babasıdır. Zeytinburnu İmam Hatip Ortaokulu, Şehremini lisesi, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler (iktisat bölümü) mezunu. İşadamı da olan Mahmut Gürcan, Doğanay Çorap ve Tic.Ldt.Şti Ortağı.

Milli Görüş geleneğinden gelen Gürcan, 2001 yılından itibaren AK Parti İlçe yöneticiliği ve 2006/2014 3 dönem AK Parti Bakırköy ilçe başkanlığı yaptı. Bir çok STK (Sivil Toplum) örgütünde yöneticiliği ve üyeliği vardır.

YUNUS ELİTAŞ KİMDİR?

1982 yılında Ankara'da doğan Yunus Elitaş, aslen Aksaray'ın ilçesi olan Ağaçörenlidir. İlk ve ortaöğrenimini Ankara'da tamamlamasının ardından 2003 yılında Kırıkkale Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun oldu.

Kısa bir süre vekil öğretmenlik yaptıktan sonra 2004 yılında Maliye Bakanlığında vergi denetmen yardımcısı olarak göreve başladı.

2007 yılında meslek giriş sınavını kazanarak Muhasebat Genel Müdürlüğüne stajyer muhasebat kontrolörü olarak naklen geçti.

2010 yılında muhasebat kontrolörlüğüne atandı.

2013-2015 yılları arasında Maliye Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkan Yardımcılığı yaptı.

2015/Aralık-2017/Aralık döneminde bulunduğu ABD/Florida'da, University Of South Florida'dan MBA derecesi aldı.

2018 Şubatında başladığı Gelir İdaresi Grup Başkanlığı görevini yürütmekteyken 28 Şubat 2019 tarihi itibarıyla Muhasebat Genel Müdürlüğüne atandı. Çeşitli mesleki dergilerde vergi ve kamu giderleriyle ilgili makaleleri yayımlanan Elitaş,gider mevzuatıyla ilgili meslek içi eğitimi ve sertifika seminerlerinde eğitici olarak görev almıştır.

Elitaş, son olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararları kapsamında Muhasebat Genel Müdürlüğü pozisyonuna getirilmişti. Yunus Elitaş, iyi derecede İngilizce bilmekte olup evli ve iki çocuk babasıdır.