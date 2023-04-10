Hastalanana rapor parası: Maaşa göre farklı ödeme var! |VİDEO

Hizmet akdiyle çalışanlar ile kendi nam ve hesabına çalışan sigortalılara SGK tarafından yetkilendirilmiş hekimden veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınması şartıyla geçici iş göremezlik ödeneği (rapor parası) veriliyor. Rapor parası gelire göre değişiyor. Asgari ücretlinin günlük rapor parası ayakta tedavilerde 222,40, yatarak tedavilerde 166,80 lira oluyor. Asgari ücretli annelerin doğum izninde çalışmadıkları süre için aldıkları rapor parası da 24 bin 908 lira... Sigortalılara hastalık ve analık hallerinde geçici iş göremezlik ödeneği ödenebilmesi için iş göremezliğin veya doğumun olduğu tarihten önceki bir yılda 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartı aranıyor.

İş kazasında bir gün sigorta bile yetiyor. İş kazası veya meslek hastalığı sebebiyle iş göremezliğe uğrayan sigortalıya her gün için ödeme yapılırken, hizmet akdiyle çalışanlara iş göremezliğin üçüncü gününden başlamak üzere her gün için rapor parası veriliyor.

Hizmet akdiyle çalışanlar ile şirket ortakları hariç olmak üzere kendi nam ve hesabına çalışan sigortalı kadınlara, doğumdan önce ve sonraki 8'er haftalık sürede çalışmadığı her gün için geçici iş göremezlik ödeneği veriliyor.

Çığıl ÖN YENER