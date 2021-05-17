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Haftanın ilk gününde piyasalarda durum ne? Borsa İstanbul günü nasıl tamamladı? Dolar, Euro ve altında son durum?

Haftanın ilk gününde piyasalarda durum ne? Borsa İstanbul günü nasıl tamamladı? Dolar, Euro ve altında son durum?
17.05.2021 18:32
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10 bin dolarlık gözyaşı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 17 Mayıs'ı yükselişle tamamladı. Endeks yüzde 0,90 değer kazanarak günü 1.454,25 puandan tamamladı.


GRAM ALTIN FİYATI

Güne 501,51 ile başlayan Gram Altın, bugün itibarıyla %0,43 artışla 503,28'dan işlem görüyor. Dün en düşük 491,15, en yüksek 500,16 seviyelerini gören Gram Altın, günü 499,53 seviyesinde kapattı.

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Güne 822,78 ile başlayan Çeyrek Altın, bugün itibarıyla %0,44 artışla 825,73'dan işlem görüyor. Dün Çeyrek Altın, günü 823,95 seviyesinde kapattı.

YARIM ALTIN FİYATI

Güne 1.645,56 ile başlayan Yarım Altın, bugün itibarıyla %0,44 artışla 1.651,44'dan işlem görüyor. Dün Yarım Altın, günü 1.647,38 seviyesinde kapattı.

TAM ALTIN FİYATI

Güne 3.257,93 ile başlayan Tam Altın, bugün itibarıyla %0,46 artışla 3.270,25'dan işlem görüyor. Dün en düşük 0,00, en yüksek 0,00 seviyelerini gören Tam Altın, günü 3.262,57 seviyesinde kapattı.

DOLAR FİYATI

Dolar/TL, Ramazan Bayramı'ndan sonraki ilk iş gününde 8,32 seviyelerinde yer alıyor.

EURO FİYATI

Euro/TL ise 10,12 seviyelerinde işlem görüyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,1 artışla 90,38 seviyesinde dengelenirken, euro/dolar paritesi yüzde 0,1 değer kaybıyla 1,2136'dan alıcı buluyor.

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