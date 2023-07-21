GYODER''den kiraları düşürecek yeni model!

Gayrimenkul sektörünün çatı kuruluşu GYODER, erişilebilir kiralık konut sorununa çözüm bulmak için, kamu-özel iş birliği yöntemi ile geliştirdiği 'GYODER Yeni Konut Modeli'ni tanıttı. GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu, konut üretme sürecinde en büyük maliyetin arsa maliyeti olduğunu belirterek, "Kamu kuruluşlarının elindeki arsalar, belli bir dönemde kamuözel iş birliği yöntemi ile değerlendirilerek ve bir kira tarifesiyle belli üst limitler konularak on binlerce düşük kiralı konut üretilebilir" dedi.

Kalyoncu, bu modelin arsa maliyetini sıfıra indirerek kiraları yarı yarıya düşüreceğini ve kamu ve özel sektör iş birliği modeliyle kullanıma açılacak arsalarda konutların üretilmesi sağlanırken, arsaların mülkiyetinin de devlette kalacağını söyledi. Kiraların ise ev sahiplerinin kontrolünden çıkarılacağına dikkati çeken Kalyoncu, "Konut üretiminin 1 yıl içinde tamamlanması hedefleniyor. Bu sayede hane halkı gelirinin yüzde 30-50'sini aşmayacak bir formülle barınma çözümü sunmuş olacağız" dedi.





MODEL NASIL İŞLEYECEK?

- Kamu özel sektöre kiralık konut üretimi için arsa tahsis edecek.

- İhale yapılacak ve iyi teklifi veren özel sektör proje geliştirmeye hak kazanacak.

- Arsanın üst kullanım hakkı özel sektörde olacak, mülkiyet devlette kalacak.

- Devri alan özel sektör, proje için Özel Amaçlı Şirket (ÖAŞ) kuracak. Geliştirici firma, finansmanı bulma, tasarım, inşaat, bakım ve onarımından sorumlu olacak.

- Kira ücretleri ve kiralama kriterleri devlet tarafından belirlenecek ve denetlenecek.

- Kira sözleşmeleri istenirse 3 yıl ve üzeri olabilecek.

- Sözleşme süresi sonunda konutların mülkiyet hakkı devlete devredilecek.