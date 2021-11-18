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GSS'de geri sayım başlarken müjdeli haber geldi! Primleri devlet ödeyecek, borç silinecek

GSS'de geri sayım başlarken müjdeli haber geldi! Primleri devlet ödeyecek, borç silinecek
18.11.2021 17:04
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Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu olanlar dikkat! Yapılandırma yasası kapsamında bu borçlardan kolayca kurtulmak mümkün. 30 Nisan ve öncesine ait GSS prim borcu olanlar, 31 Aralık'a kadar ödeme yaparsa, kendilerinden sadece anapara istenecek. Bu kişilerden gecikme cezası-faizi alınmayacak. Bağlı olunan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına başvurarak test yaptıranların hane içindeki kişi başı geliri bin 192 liradan az çıkarsa borçları silinecek. Primlerini devlet ödeyecek. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.

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GSS'de geri sayım başlarken müjdeli haber geldi! Primleri devlet ödeyecek, borç silinecek

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