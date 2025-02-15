Gram altın 4 bin TL’yi görür mü? İslam Memiş A Haber’de değerlendirdi

Altın piyasasında hareketlilik devam ediyor! Gram altın hafta boyunca yeni rekorlara imza atarken yatırımcılar, fiyatların daha da yükselip yükselmeyeceğini merak ediyor. Altının gramı 3 bin 500 TL seviyesine ulaşabilir mi? Küresel piyasalardaki gelişmeler, jeopolitik riskler ve merkez bankalarının faiz politikaları altın fiyatlarını nasıl etkileyecek? Yatırımcıların merak ettiği tüm soruların yanıtlarını, A Haber muhabiri İslim İstanbullu’nun konuğu olan altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş verdi.