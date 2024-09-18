Gözler Fed kararında! Faiz indirimi olacak mı? Zafer Ergezen A Para’da değerlendirdi

Piyasalarda tüm gözler Fed kararına çevrilmiş durumda. Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam saat 21:00'da açıklayacağı faiz kararı ve para politikası kararları öncesinde temkinli bir seyir izleniyor. Karara ilişkin iki ihtimal ön plana çıkarken, Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, A Para ekranlarında Fed kararının ardından altın, gümüş, petrol ve diğer kıymetli metallerde durumun ne olacağına yönelik önemli değerlendirmelerde bulundu. Peki gram altın ne kadar? 18 Eylül 2024 tarihinde çeyrek altın kaç lira? Cumhuriyet altını güne nasıl başladı? Fed faiz indirimine gidecek mi?