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Gıda üzerinden sinsi oyun! Marketler neden fahiş zam yapıyor? Amaçları ne?

Gıda üzerinden sinsi oyun! Marketler neden fahiş zam yapıyor? Amaçları ne?
25.11.2022 10:45

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Daha önce döviz kurundaki dalgalanmaları bahane eden fırsatçılar özellikle zincir marketler temel gıdada fahiş fiyat uygulamasına sarıldı. Yapılan denetim ve para cezaları sonrası ilk etapta biraz rahatlama olsa da fırsatçılar yine kolları sıvadı. Temel gıda maddelerinde yapılan fahiş zamlara ilişkin Başkan Erdoğan da geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, "Para cezası, demek ki bunları ıslah etmiyor. Para cezasının dışında atılacak adımları da ilk Kabine toplantımızda inşallah masaya yatırırız ve oradan da bunların üzerine ayrıca gideriz. " ifadeleriyle fırsatçıları uyardı. Peki bu fırsatçılığın arka planında ne var? Ne gibi bir önlem alınacak? İşte ayrıntılar...

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