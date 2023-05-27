Haberler Ekonomi Videoları Gabar petrol fışkırıyor! Mevcut kuyuların 10 katı seviyesinde... | Video

Gabar petrol fışkırıyor! Mevcut kuyuların 10 katı seviyesinde... | Video

Gabar petrol fışkırıyor! Mevcut kuyuların 10 katı seviyesinde... | Video
27.05.2023 09:17

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Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kısa bir süre kala Gabar'dan yeni bir müjde haberi daha geldi. Şırnak Valisi Osman Bilgin, petrol rezervinin bulunduğu Gabar Dağı bölgesinde ekiplerin çalışma yürüttüğü artezyen kuyusundan petrol çıktığını söyledi. Konu hakkında bilgi veren Şırnak Valisi Osman Bilgin, "Esma Çevik sahası dediğimiz diğer sahamızda ve yine Akçay bölgesinde çalışmalar sürüyor. Orada 21. kuyu açıldı. Artezyen dediğimiz, yani bir su kuyusundan yoğun bir petrol çıktı" ifadelerini kullandı. Mevcut kuyuların 10 katı seviyesinde olduğunu da belirten Vali Bilgin, "Mevcut kuyuların en az 10 katı seviyesinde bir kuyu. Bu da TPAO'nun yapmış olduğu çalışmaların doğru yolda olduğu, Gabar'ın bir petrol noktası olduğu yönünde çok doğru bir tespit olduğunu gösteriyor." dedi. İşte detaylar...

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Şırnak Valisi Osman Bilgin, petrol rezervinin bulunduğu Gabar Dağı bölgesinde ekiplerin çalışma yürüttüğü artezyen kuyusundan petrol çıktığını söyledi.

Vali Bilgin, 2. Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası'nda gazetecilerle bir araya geldi. Bilgin, burada yaptığı açıklamada, Şırnak'ın artık bir petrol şehri olduğunu belirtti.

"MEVCUT KUYULARIN EN AZ 10 KATI SEVİYESİNDE"
Bilgin, "Sadece Şehit Aybüke Yalçın sahasında önümüzdeki günlerde 4 kuyuda daha çalışma yapılacak. Ama Esma Çevik sahası dediğimiz diğer sahamızda ve yine Akçay bölgesinde çalışmalar sürüyor. Orada 21. kuyu açıldı. Artezyen dediğimiz, yani bir su kuyusundan yoğun bir petrol çıktı. Bu da bizim için çok sevindirici. Tabii kuyunun tespit çalışmaları daha yeni aşamada. Daha yeni olduğu için bugün rakam verme şansımız yok ama şunu söyleyebiliriz, mevcut kuyuların en az 10 katı seviyesinde bir kuyu. Bu da TPAO'nun yapmış olduğu çalışmaların doğru yolda olduğu, Gabar'ın bir petrol noktası olduğu yönünde çok doğru bir tespit olduğunu gösteriyor." dedi.

"Esma Çevik 200 milyon varil, Aybüke Yalçın ise 1 milyar varil rezervine sahip." ifadesini kullanan Bilgin, "Şırnak'ta şu anda 8 ayrı bölgede keşif çalışması yapılıyor. Bu da şu demek oluyor, Şırnak'ın tüm dağlarında keşifle ilgili çalışmalar yapılıyor. Bestler Dereler ve Kato bölgesinde mevcut Gabar'da çıkanın çok daha yükseğinde petrol çıkacağıyla ilgili tahminlerimiz var." diye konuştu.

Kentin kabuğunu kırdığını ve bundan sonraki süreçte istihdam sıkıntısı yaşanmayacağını dile getiren Bilgin, Şırnak'ın artık sporla, üretimle ve istihdamla anılacağını kaydetti.

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