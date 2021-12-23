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''Fiyatlar düşecek'' Gözler marketlerdeki etiket fiyatlarında! Ticaret Bakanı Mehmet Muş: En ağır cezaları vereceğiz

''Fiyatlar düşecek'' Gözler marketlerdeki etiket fiyatlarında! Ticaret Bakanı Mehmet Muş: En ağır cezaları vereceğiz
23.12.2021 11:02

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Son dakika ekonomi haberleri... Döviz kurundaki büyük düşüş ile birlikte gözler marketlerdeki etiket fiyatlarında. Türk lirasının değer kazanmasıyla birlikte fiyatların indirilmesi gündemde. İndirimlerle ilgili Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Döviz kurlarındaki düşüşü, tedarik zincirinin her halkasında fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimlerimiz artarak devam edecek. Fırsatçılara göz açtırmayacağız. İhlalde bulunanlara hukuki çerçevede en ağır cezaları vereceğiz. Vatandaşımızın hakkını-hukukunu kimseye çiğnetmeyiz" diye konuştu.

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