Fırsatçı turizmciler tatil fiyatlarını 7'ye katladı!

11.06.2020 10:31

Salgın kontrol altına alındı. Hayat normale dönmeye başladı. Hükümet tatil kredisi yağdırdı. Ege ve Akdeniz’deki bazı turizmciler ise normalı yanlış anladı. Fiyatları 7’ye katladı. Tatil planları hızlanırken, fiyatların bir anda tırmanması tepkilere yol açtı. Vatandaş, "Faturayı bizden çıkarıyorlar" yorumunu yaptı.