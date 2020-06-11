Fırsatçı turizmciler tatil fiyatlarını 7'ye katladı!

Salgın kontrol altına alındı. Hayat normale dönmeye başladı. Hükümet tatil kredisi yağdırdı. Ege ve Akdeniz’deki bazı turizmciler ise normalı yanlış anladı. Fiyatları 7’ye katladı. Tatil planları hızlanırken, fiyatların bir anda tırmanması tepkilere yol açtı. Vatandaş, "Faturayı bizden çıkarıyorlar" yorumunu yaptı.
Coronavirüs sebebiyle bir süredir kapalı olan turizm tesisleri 1 Haziran'da başlatılan kontrollü normalleşme hareketiyle yeniden faaliyete başladı. Yaklaşık 3 aydır evde duran vatandaş ise imkanları nispetinde tatil planları yapmaya başladı, ancak fiyatları görünce gözlerine inanamadı. Fiyatlar geçen yılın 3-4 kat fazlasına ulaşmıştı.
2 BİN LİRAYI BULUYOR
Ege ve Akdeniz'deki birçok otelde gecelik fiyatlar kişi başına 2 bin lirayı bulmaya başladı. Buna göre, 4 kişilik bir ailenin sadece 1 haftalık otel masrafı, günlüğü 8 bin liradan 56 bin lirayı buluyor. Uçak ve diğer masraflar da eklendiğinde 70-80 bin lirayı bulan bir fatura çıkıyor. Daha mütevazi otellerde de fiyatlar yükseldi. Daha önce 400-500 lira olan oda fiyatları, 800 liraları buldu.
VİLLAYA TALEP ARTTI
Virüs sebebiyle villa ya da müstakil ev tipi odalarda kalmak isteyenler ise adeta birer serveti gözden çıkarmak zorunda. Bir kısmı 5 yıldızlı otellere ait olan bu villalarda gecelik fiyat 10 bin euroya (77 bin lira) kadar çıktı. Bu arada birçok otel fiyatlamayı Türk Lirası üzerinden değil, euro ve dolar ile yapmaya başladı. Türk müşterilere dövizli fiyat büyük tepki çekiyor.
BİR HAFTASI 210 BİN LİRA
Yeni normalleşme dönemiyle birlikte Ege kıyılarına akın eden vatandaşlar, otelde konaklamak yerine tekne, yat kiralayarak mavi tura çıkmayı tercih ediyor. Bodrum'da ise yat kiralama firmaları taleplere yetişemiyor. Günübirlik mavi tur yolculuğunda kapasite yarı yarıya düştüğü için fiyatların yüzde 100 arttığı öğrenildi. Sektör temsilcileri, "Hizmete göre teknenin günlük kirası 10 bin lirayı da buluyor. 2'şer kişiden 3 aile rahatlıkla bu teknenin kabinlerinde kalabilir. 1 haftalık kirası 70 bin liradır. Fiyat 210 bin liraya kadar çıkıyor" dedi.
PLAJLAR DOLDU
Antalya'nın Alanya ilçesinde yerli ve yabancı birçok kişi, sıcak havayı fırsat bilerek sahillere akın etti. Normalleşme süreciyle birlikte 18 yaş altı ve 65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının da kalkmasıyla plajlar doldu. Yoğunluğun oluştuğu ilçede plajlar eski günlerini aratmadı. Eskişehir'den ailesiyle birlikte tatile gelen Mehmet Kapar (39), "Deniz, insanlar sakin. Sakin ve mesafeli geçiyor. Ailemizi, çevremizi izole ediyoruz. Sürekli hijyene dikkat ediyoruz. Uzun ve güzel bir tatil geçirmek için en iyi fırsat şu anda" dedi.