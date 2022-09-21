FED'den faiz artırımı! Ekonomist Prof. Dr. Murat Ferman A Haber'de değerlendirdi

Tüm dünyanın merakla belediği faiz kararı açıklandı. ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 3,00-3,25 aralığına yükseltti. Ekonomist Prof. Dr. Murat Ferman, karara ilişkin A Haber'de şu değerlendirmeleri yaptı: "FED, uzunca bir süredir kendisine yönelen eleştirilerin önünü kesmekte kararlı. Finans dünyasının önemli isimleri, FED'i direksiyon başında uyumakla itham etmişti. FED Başkanı, ufukta bir enflasyon tehlikesi olmadığını iddia etmişti. 8'lerin üzerine çıkan yüzde 9'ları çıkan enflasyon görüldüğünde hemen çark ettiler. Kasım ve aralık aylarında, artış bekleniyor. Ekim ayı pas geçiliyor. Kasım ayında en az 50 baz puanlık bir artış yapılması yönünde. Seneyi 5 civarında bir faizle bırakmak istiyorlar. FED'in bu hareketi, enflasyonla mücadele ederken resesyonla karşı karşıya kalabilir."