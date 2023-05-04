Fed faiz kararını açıkladı! 16 yılın en yüksek seviyesi

ABD Merkez Bankası bankacılık güven krizi ve enflasyon ikilemi gölgesinde faiz kararını açıkladı.







16 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİ

ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıkladı. Fed, politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak yüzde 5,00-5,25 aralığına yükseltti. Fed'in kararı sonrası bu oran son 16 yılın en yüksek faizi olarak kayıtlara geçti.







BİR SONRAKİ FAİZ KARARI 14 HAZİRAN'DA

Fed, bir sonraki faiz kararını 14 Haziran tarihinde alacak.







ARTIŞ BEKLENİYORDU

Karar oy birliğiyle alındı. Piyasalarda da 25 baz puanlık faiz artışı bekleniyordu. Faiz böylece Ağustos 2007'den beri en yüksek seviyeye çıktı. Banka faiz artışlarının sonuna gelinmiş olabileceği sinyali verdi.







Açıklamada "Komite gelen bilgilerle para politikasının etkilerini yakından takip edecek" ifadesi yer aldı. Gelecekte daha fazla faiz artışına işaret eden ifade metinden çıkarıldı. Enflasyon risklerinin son derece dikkatle izlendiği vurgulanırken "enflasyon yüksek kalmaya devam etti. Ekonomik aktivite ilk çeyrekte ılımlı büyüdü." ifadesi kullanıldı.







Son dönemde yaşanan bankacılık krizine dair ise bankacılık sisteminin sağlam ve dayanıklı olduğu belirtilerek "Hanehalkı ve işletmeler için sıkılaşan kredi koşullarının ekonomik aktivite, işe alımlar ve enflasyon üzerinde baskı oluşturması olası" değerlendirmesi yapıldı.



Açıklamada ayrıca "Kurul, enflasyonu zaman içinde yüzde 2'ye düşürmek için ne boyutta ek sıkılaştırmanın uygun olacağını belirlerken, para politikasındaki kümülatif sıkılaştırmayı, para politikasının ekonomik aktivite ve enflasyona etkisindeki gecikmeleri, ekonomik ve finansal gelişmeleri dikkate alacaktır" denildi.







NET DEĞİL AMA ŞAHİN DE DEĞİL

Daha önceki karar metinlerinde "Enflasyonu yüzde 2 hedefine indirmek için Komite, ilave sıkılaştırmanın uygun olabileceğini öngörmektedir" ifadeleri kullanılmıştı. Son karar metninde ise bu ifade yer almadı.







Dolayısıyla Fed gerekirse sıkılaştırmaya gidebileceği imasında bulundu ancak önceki karar metinlerine göre 'güvercin' olmasa da daha az 'şahin' bir açıklama yaptı. Bu, piyasalarda ilk anda sıkılaştırma döngüsünün sonuna gelindiği şeklinde yorumlandı. Bu sebeple dolar endeksinde yüzde 0.6'lık düşüş kaydedildi.







'GEREKİRSE DAHA DA SIKILAŞTIRACAĞIZ'

Kararın ardından açıklamada bulunan Fed Başkanı Jerome Powell geçen yıl ortasına göre enflasyonun ılımlılaştığını ancak enflasyon baskısının halen yüksek olduğunu belirtti. Powell gerekirse para politikasını daha da sıkılaştıracaklarını ifade etti.



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