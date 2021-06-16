FED faiz kararı son dakika! ABD Merkez Bankası Fed faiz kararını duyurdu!

FED faiz kararı son dakika... ABD Merkez Bankası, beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında bıraktı. Fed, uzun vadeli PCE (Kişisel Tüketim Harcamaları Fiyat Endeksi) enflasyonu tahminini yüzde 2'de korurken çekirdek PCE enflasyonu beklentisini 2021 yılı için yüzde 2.2'den yüzde 3'e çekti. İşte detaylar...

ABD Merkez Bankası, beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında bıraktı.

ABD Merkez Bankası, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) faizleri değiştirmedi ve politika faizini yüzde 0 - 0.25 aralığında sabit tuttu. Fed en az 120 milyar dolarlık varlık alım programını değiştirmedi.

Komite, aşkın rezervler ve ters repo faiz oranını 5 baz puan artırdı.

Noktasal grafikte Fed üyelerinin 2023 sonuna kadar iki faiz artışı öngörmesi dikkat çekti. Daha önce 18 üyeden 7'si 2023 yılında faiz artışı beklerken bu kez 13 üyenin aynı dönemde faiz artışının beklemesi dikkat çekti.

Fed, uzun vadeli PCE (Kişisel Tüketim Harcamaları Fiyat Endeksi) enflasyonu tahminini yüzde 2'de korurken çekirdek PCE enflasyonu beklentisini 2021 yılı için yüzde 2.2'den yüzde 3'e çekti.